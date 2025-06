Kadra Legii na zgrupowanie w Austrii

odpadnie z LE i nie awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

odpadnie z LE, ale awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

awansuje do fazy ligowej Ligi Europy

Kadra: Bramkarze: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Marcel Mendes-Dudziński, Wojciech Banasik Obrońcy: Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Marco Burch, Sergio Barcia, Patryk Kun, Paweł Wszołek Pomocnicy: Claude Goncalves, Maximillian Oyedele, Rafał Augustyniak, Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan, Ryoya Morishita, Wojciech Urbański, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Pascal Mozie, Jakub Żewłakow Napastnicy: Marc Gual, Ilja Szkurin, Migouel Alfarela, Jean-Pierre Nsame * * * W kadrze zabrakło: Jakuba Zielińskiego, Oliwiera Olewińskiego, Bartłomieja Ciepieli, Mateusza Szczepaniaka, Jordana Majchrzaka, Jakuba Adkonisa, Jakuba Zbroga i Aleksandra Wyganowskiego. Szczepaniakowi kończy się kontrakt z "Wojskowymi" i jego brak w kadrze może oznaczać to, że nie zostanie przedłużony. Igor Strzałek pozostaje na kolejne miesiące na wypożyczeniu w Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Jakub Zieliński odchodzi do VfL Wolfsburg.

Znawca - 48 minut temu, *.98.152 Trenerze, powinniśmy grać na 3 napastnikow: Nsame - Alfarela - Szkuryń! To byłby ogień!!!🔥🔥🔥💪💪💪💥💥💥 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl Banasik jest, a go nie ma (albo odwrotnie) - bramkarz Szredingera. ☠️ odpowiedz

