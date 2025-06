Nowa rola trenera Krzysztofa Dowhania

"W trakcie ubiegłego sezonu Krzysztof Dowhań podjął decyzję o rezygnacji z funkcji pierwszego trenera bramkarzy. Klub po wspólnych rozmowach z trenerem nadal chce korzystać z jego wiedzy i umiejętności. Obowiązki głównego trenera bramkarzy przejął Arkadiusz Malarz, który pracuje w sztabie od trzech sezonów. Trener Dowhań nadal uczestniczy w wybranych treningach z drużyną i koordynuje proces szkolenia. Jako doświadczony szkoleniowiec, będzie też wspierał proces treningowy młodych bramkarzy." - poinformowała Legia. - W życiu są takie momenty, kiedy trzeba podjąć trudne decyzje. Dla mnie jedną z nich było rozstanie z dotychczasową rolą w Legii. Czekaliśmy z ogłoszeniem tej wiadomości na powrót zespołu i rozpoczęcie zgrupowania, na które nie mogę pojechać ze względów rodzinnych. Jestem szczęśliwy, że Legia nadal chce wykorzystać moje doświadczenie. Postanowiłem, że dobrze dać sobie szanse na nowe, nieco inne obowiązki. Zawsze będę chciał pomóc drużynie, a Legia zawsze będzie w moim sercu. Nie wyobrażałem sobie, żeby po odejściu, do którego przygotowywałem się od dłuższego czasu i które było niezależne od sztabu, moją rolę i obowiązki może przejąć ktoś inny niż Arkadiusz Malarz. Jeśli wierzyć w przeznaczenie, czas jest do tego idealny - ja rozpoczynałem pracę w klubie w wieku 45 lat, Arek kilka dni temu wszedł właśnie w ten wiek. Legia pozostanie dla mnie zdecydowanie czymś więcej niż miejscem pracy - mówi trener Krzysztof Dowhań.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

q@q.pl - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Panie Trenerze dziękuję. Dziękuję za pracę, której wynikiem było wychowanie fachowców, broniących "klatki". Dziękuję również, za te kilkadziesiąt milionów euro, które to trafiły do klubu, za sprzedaż wychowanków. 🙂 odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.play.pl A mnie po prostu coś tu śmierdzi na odległość. Tylu dobrych bramkarzy wyszło spod jego ręki a teraz bezrybie. Jeżeli warsztat trenerski się nie zmienił to słaby materiał. A Malarz Dowhaniem nie będzie i zaczyna się prawdziwy problem odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Od lat mamy bardzo słabych bramkarzy. Teraz się okaże czy była to wina Dowhania, Malarza czy brak materiału ludzkiego. odpowiedz

Boniek - 2 godziny temu, *.co.uk trochę za późno ta decyzja od wielu lat nie mamy rezultatów z jego pracy. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.play.pl Czyli nie zmieni się nic!No może będzie nowy dyrektor,dyrektor Dowhań. odpowiedz

Bolo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dziękujemy za wszystko co pan zrobił dla Legii odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Niestety ale prawda jest taka,że od kiedy Malarz dołączył do drużyny nasi bramkarze notują ostry zjazd. Kolejny po znajomości jak Zieliński. Tylko dla tego,że kiedyś tu grał.

Za rok lub dwa Jędrzejczyk będzie w sztabie trenerskim. Obym się mylił.

Tu potrzeba fachowców a nie cieniaków po znajomości. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.