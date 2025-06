Legijny dzień dziecka po raz siódmy w Szczecinku

Poniedziałek, 23 czerwca 2025 r. 11:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Siódmy Dzień Dziecka z Legią Warszawa w Szczecinku odbył się w sobotę, 21 czerwca 2025 roku, przy hali Ślusarnia i ponownie przyciągnął tłumy dzieci oraz ich rodziców. To już coroczna tradycja organizowana przez szczecinecki fanklub Legii, która stała się jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń rodzinnych w regionie.



Najważniejsze atrakcje wydarzenia:

- Konkursy z nagrodami dla dzieci

- Dmuchane zamki i festiwal baniek mydlanych

- Piana party oraz bazooka dymna

- Wystrzał konfetti i cukierków, który wywołał ogromną radość wśród najmłodszych

- Strefa PlayStation, ciesząca się dużym zainteresowaniem

- Pokazy i prezentacje straży pożarnej oraz karetki pogotowia, które pozwalały dzieciom zapoznać się z pracą służb ratunkowych

- Malowanie twarzy, tatuaże, kolorowe warkoczyki i malowanie włosów

- Obecność maskotki Legii Warszawa - Misia Kazka, który przyjechał specjalnie ze stadionu Legii w Warszawie

- Poczęstunek i upominki



Pierwszych 500 dzieci otrzymało bony na darmowy poczęstunek, obejmujący kiełbaskę z grilla, frytki, lody, popcorn, gofry i napoje. Bon uprawniał również do udziału w loterii z nagrodami, co dodatkowo zwiększyło emocje i zaangażowanie uczestników. Na miejscu dostępne były także grill, ognisko, kawa, napoje i inne przekąski dla wszystkich uczestników.



Wydarzenie trwało od godziny 12:00 do 15:00, a teren imprezy tętnił życiem. Zabawa i oprawa muzyczna były zapewnione przez DJ-a Przemo, a całość imprezy miała na celu integrację lokalnej społeczności, promocję aktywnego spędzania czasu oraz budowanie pozytywnych relacji między dziećmi, rodzicami i sympatykami Legii Warszawa.



Siódmy Dzień Dziecka z Legią Warszawa w Szczecinku po raz kolejny udowodnił, że sport, wspólnota i dobra zabawa mogą iść w parze, tworząc niezapomniane wspomnienia dla najmłodszych i ich rodzin.