Mistrz, mistrz, Legia mistrz! - fotoreportaż z Lublina

Poniedziałek, 23 czerwca 2025 r. 07:14 Maciek Gronau, źródło: Legionisci.com

Co to były za finały! Dopiero siódmy mecz rozegrany w Lublinie zadecydował o tym, że koszykarskim mistrzem Polski w sezonie 2024/25 została Legia Warszawa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania i pomeczowej radości.



Start Lublin 82-92 Legia Warszawa - Maciek Gronau / 142 zdjęcia