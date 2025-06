W poniedziałek o godzinie 19.00 w strefie SILVER na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się spotkanie ze świeżo upieczonymi mistrzami Polski. Sekcja koszykówki zaprasza wszystkich kibiców do przybycia na wspólne świętowanie sukcesu, na który Warszawa czekała 56 lat.

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl kurcze szkoda, że kilka dni nie poczekali to teoche problem dla kibicow z poza warszawy, no ale trudno odpowiedz

Emeryt - 31 minut temu, *.play-internet.pl Po ile wejściówki? odpowiedz

KSP - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mioduski robi porządki karnety na kosza 100% podwyżki

Polonia ole odpowiedz

ws - 26 minut temu, *.play.pl @KSP: Cieszę się ,że interesujesz się Legią. Mam nadzieję,że pozytywnie przyjmujesz tytuł dla warszawskiej drużyny. A swoją drogą to awansujcie szybko do PLK zastąpcie tą dziką drużynę. Będą ciekawe derby tylko gdzie bo jak na razie to chyba tylko Torwar zostaje. odpowiedz

TwojaMac - 21 minut temu, *.centertel.pl @KSP: mioduski nie ma nic wspolnego z koszem pajacu odpowiedz

Patus z Radomia - 2 godziny temu, *.137.123 Ciekawe czy Mioduski będzie. Ma jaja, żeby się ludziom pokazać? odpowiedz

doctor - 2 godziny temu, *.ukpaperrolls.com mioduski po ile wejsciowki na ten event?? hahahahaha

Moze tylko dla najlepszych karnetowiczow to wydarzenie jest zarezerwowane heeee????? Dostaná z 10% znizki? Chociaz.... hahahhaa

Dalej! Krój konicow na cpo czekasz?? Taczki juz czekajá na was i tak odpowiedz

LG - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @doctor: wytrzyj buzię, bo się oplułeś. odpowiedz

doctor - 34 minuty temu, *.ukpaperrolls.com @LG:

Lewackie Gówno.. . zajebisty nick klakierze miodka hahah odpowiedz

