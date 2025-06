Zgrupowanie w Austrii

Legia w Leogangu

Poniedziałek, 23 czerwca 2025 r. 13:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godz. 8 rano drużyna Legii Warszawa wyruszyła na letnie zgrupowanie przedsezonowe do Austrii. "Wojskowi" podróżowali samolotem do Monachium, a następnie ponad 2 godziny autokarem do Leogangu, w którym już wielokrotnie gościli w minionych latach. Przed godziną 13 zespół zameldował się w hotelu Der Lowe. W tej malowniczo położonej miejscowości legioniści będą trenowali na stadionie, który oddalony jest 500 metrów od hotelu.









Zgrupowanie potrwa do 2 lipca. W tym czasie zaplanowane są dwa spotkania kontrolne. Pierwsze odbędzie się w środę, 25 czerwca o godz. 18:00 w Waidring, a rywalem będzie mistrz Bułgareii Łudogorec Razgrad. Drugim przeciwnikiem będzie FK Jablonec, piąta drużyna ligi czeskiej. Mecz odbędzie się w poniedziałek, 30 czerwca o godz. 18:00 w Leogangu.



Zapraszamy do śledzenia naszych codziennych raportów, zdjęć i video z Austrii!



Kadra Legii na zgrupowanie w Leogangu:



Bramkarze:

Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Marcel Mendes-Dudziński, Wojciech Banasik



Obrońcy:

Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Marco Burch, Sergio Barcia, Patryk Kun, Paweł Wszołek



Pomocnicy:

Claude Goncalves, Maximillian Oyedele, Rafał Augustyniak, Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan, Ryoya Morishita, Wojciech Urbański, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Pascal Mozie, Jakub Żewłakow



Napastnicy:

Marc Gual, Ilja Szkurin, Migouel Alfarela, Jean-Pierre Nsame