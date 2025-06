Nowy trener przygotowania fizycznego dołączył do Legii

Do sztabu pierwszej drużyny Legii dołącza kolejny trener przygotowania fizycznego. Po sezonie z klubu odszedł Jose Asian Clemente . Wraz z trenerem Edwardem Iordanescu przyszedł na jego miejsce Alexandru Radu , a teraz klub wzmacnia ten obszar kolejną osobą, a jest nią Sebastián López Bascón . 32-letni Hiszpan ostatnio pracował w APOEL-u Nikozja, a wcześniej m.in. w Al-Wahda FC, AEK Ateny i UD Las Palmas.

Pan Yabu - 2 godziny temu, *.198.146 Panowie, te same ruchy ale dwa razy szybciej 😉 odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale teraz będą biegać!!! odpowiedz

