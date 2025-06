Mateusz Szczepaniak zostaje w Legii Warszawa! 18-letni skrzydłowy podpisał z klubem kontrakt do końca sezonu 2026/27 z opcją przedłużenia o rok. Po sezonie wiele wskazywało na to, że piłkarz może pożegnać się z Łazienkowską, ponieważ z powodu niewypełnienia limitu minut w życie nie mogła wyjść automatyczna klauzula przedłużająca jego kontrakt o rok.

Wycior - 18 minut temu, *.vectranet.pl No to przynajmniej jednego udało się uratować… Może przykład Rejczyka dał do myślenia. Ale żeby to miało sens i w przyszłości ewentualnie wymiar finansowy to w przyszłym sezonie ci powracający muszą dostać prawdziwe szanse. Oczywiście jest to pewne ryzyko, ale właśnie tak Amica promuje swoich średnio utalentowanych młodzieżowców i w konsekwencji na nich zarabia… odpowiedz

Dimas - 37 minut temu, *.play-internet.pl No i super - ma gdzie się ogrywać, każdy na tym zyska a najwiecej nasz zawodnik 💪 odpowiedz

ws - 39 minut temu, *.play.pl Może być lepszy niż Chodyna. Jeśli wypożyczenie na na rundę z możliwością skrócenia odpowiedz

Otto - 41 minut temu, *.play.pl Ufff.... świetna wiadomość, bo to dobry piłkarz jest. Szkoda tylko, że go wypożyczają, on powinien się ogrywać w Legii. odpowiedz

majusL@legionista.com - 46 minut temu, *.174.42 Bardzo dobrze. Powodzenia Młody. odpowiedz

