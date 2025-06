Legia chciała przełożenia meczu o Superpuchar

Komentarze (19)

InPost - 1 godzinę temu, *.play.pl Wysłać juniorów i tyle bo jak nie pojadą to dostaną jakąś karę a tak nic nie będzie można zrobić. Każdy zrozumie jaka jest sytuacja a jechać podstawową kadrą na ten mecz to będzie kolejna kompromitacja. odpowiedz

LTM - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I bardzo dobrze, grać normalnie według terminów a nie kombinować, a tym bardziej, że sezon się nie zaczął ! odpowiedz

forever young - 1 godzinę temu, *.79.134 Nie wysyłać nikogo, chcielibyście by cały sagan kartofli wyżywał się na małolatach?

Oddać walkowerem, niech się pyrki zagotują, zapłacić stówkę za bilet i opuścić trybuny po kwadransie bezcenne. odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Olać ten śmiesznuly puchar... odpowiedz

Wróż Andrzej - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie ma co się dziwić zmęczenie sezonem daje się we znaki odpowiedz

Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak dla mnie mogą olać ten puchar,wystawic kadre U-17 i dostać 11:0 ....niech sie PZPN dalej ośmiesza swoimi decyzjami odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie jechać ... Niech sobie grają między sobą przy pełnym stadionie... 😜🤣 odpowiedz

1993 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ustawić na przyszłość termin tydzień po zakończeniu ligi odpowiedz

InPost - 1 godzinę temu, *.play.pl @1993: najlepszy termin to chyba tydzień przed rozpoczęciem ligi, nie dość że łapiesz rytm meczowy to nie grasz już bezsensownych sparingów odpowiedz

Roman - 2 godziny temu, *.netfala.pl Po co przekładać? I tak będzie łomot. Lech od kilku lat podąża we właściwym kierunku a Legia niestety przeciwnie - równia pochyła za czasów kudłatego wizjonera 🤬 Nie zdziwię się, jeśli w najbliższym sezonie Legia będzie bronić się przed spadkiem. odpowiedz

pio - 1 godzinę temu, *.play.pl @Roman: Buhehehe od kilku lat podąża we właściwym kierunku ????? tyle wtopow w Pucharze Polski, kompromitacje w lidze i pucharach i w końcu mistrz co go mają co 7lat i ty pyro z kalisza uwazasz ze idziecie we właściwym kierunku hehe lodu na brudne czoło😁 odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Jeden sparing rozegrali i już są zmęczeni i chcą przełożyć mecz. Magia. odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.93 i dobrze !! jedziemy z nimi na pełnej !!! odpowiedz

Obiektywny - 2 godziny temu, *.proip.pl Puścić na mecz drużynę rezerw rezerwy albo w ogóle nie pojechać na puchar o nic… odpowiedz

Franz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie jechać wcale albo wysłać młodzież - Mozie, Zewlakow itdzdobędą fajne doświadczenie. odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Franz: tja, dostać 5 w plecy przy takiej publiczności to zaiste fajne doświadczenie. Młodzież buduje sie stopniowo, wprowadzając przy pewnych wynikach, a nie rzuca na głęboką wodę całą grupę, licząc że nie utoną... odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.play.pl @Franz: jestem też za tym by wysłać młodzież. Nikt ze społeczności Legii na taki ruch się nie obrazi. Niech Marcel od pierwszej minuty będzie w bramce, Mozie w środku, Jordan w ataku itp. To nie nasza impreza a jesteśmy na siłę pchani i każą nam ubrać pierwszy garnitur. Skoro już musimy tam być to na własnych zasadach. odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Guny: przynajmniej zagrają mecz zycia z ambicją i na 200% możliwości, a podstawowi kopacze pojadą tam zagrać na pół gwizdka z obawami o urazy miedzy meczami w pucharach. odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szantosz: Nie musimy tam być...można oddać walkowera i zagrać wszystkim na nosie. Stracić tylko wizerunkowo bo żadnych innych konsekwencji się z tego tytułu nie poniesie. odpowiedz

