Koszykówka

Doping kibiców Legii na mistrzowskim meczu w Lublinie

Poniedziałek, 23 czerwca 2025 r. 16:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii w niedzielę w ponad 500 osób zawitali do lubelskiej hali Globus, gdzie głośnym dopingiem wspierali naszych koszykarzy w decydującym spotkaniu o tytule mistrza Polski. To już czwarta wizyta fanów Legii w Lublinie w ciągu dwóch tygodni. Na meczu nr1 legionistów wspierało ok. 150 osób, dwa dni później - ponad 200, z kolei na meczu nr5 było to już ok. 350 osób.



Zainteresowanie spotkaniem siódmym było niesamowite. Realnie, chętnych do wspierania Legii było ponad 1000 osób, ale klub z Lubelszczyzny wprowadził sposób dystrybucji wejściówek, który miał maksymalnie ograniczyć możliwość zakupu biletów przez legionistów. Nie przewidzieli jednak, że system blokujący w pewnym momencie udało się rozgryźć niczym Enigmę i ostatecznie warszawiakom udało się wyrwać ponad 500 szt.



Spotkanie zostało na chwilę przerwane w pierwszych minutach, kiedy z legijnej trybuny na parkiet poleciały serpentyny. Przez cały mecz nasi koszykarze mogli liczyć na głośny, fantastyczny doping, który poniósł naszych graczy do mistrzostwa. Trybuny w Lublinie po raz drugi w historii (pierwszy raz miało to miejsce na piątym meczu z Legią) wypełniły się po brzegi. Gospodarze próbowali za wszelką cenę przeszkadzać warszawiakom w dopingu puszczając głośno muzę oraz gwiżdżąc. Na nic to się zdało. Po końcowej syrenie legioniści mieli okazję świętować z koszykarzami zdobycie trofeum. Zawodnicy weszli na górną trybunę, by cieszyć się z kibicami z sukcesu. A około północy pod halą na Bemowie kibice przywitali koszykarzy śpiewami oraz pirotechniką. Mistrzem Polski jest, ukochana ma, mistrzem Polski jest, Legia Warszawa...