Leogang: Zmienna pogoda, pierwszy trening

Po rozciąganiu z wykorzystaniem przyrządów pod okiem trzech trenerów przygotowania fizycznego, Edward Iordanescu zebrał całą ekipę w środkowym kole i wygłosił długą przemowę. Następnie piłkarze kontynuowali część rozruchową na zielonej trawie, a bramkarze udali się w jeden z narożników boiska, by ćwiczyć pod okiem Arkadiusza Malarza . Zajęciom z boku przyglądali się Dariusz Mioduski , Michał Żewłakow i Fredi Bobić , którzy również przylecieli na zgrupowanie. Po niecałych 20 minutach, podczas których nie działo się nic szczególnego, trening został zamknięty dla wszystkich mediów. We wtorek odbędą się dwie jednostki treningowe, a w środę o godz. 18 Legię czeka sparing z Łudogorcem Razgrad.

W pierwszym treningu podczas zgrupowania w Leogangu uczestniczyło 27 zawodników. Nieobecny był jedynie Migouel Alfarela , ale Francuz jutro ma być do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Zajęcia na boisku poprzedziła 20-minutowa rozgrzewka na promenadzie trybuny miejscowego stadionu. Legioniści schowali się pod dachem przed ulewnym deszczem, który po południu dotarł malowniczej austriackiej doliny. Opady sprawiły jednak, że dobrze nawodniła się murawa i znacznie łatwiej było oddychać, bo od rana temperatura przekraczała 30 stopni. Zgrupowanie w Leogangu - 1. dzień - Woytek / 55 zdjęć

