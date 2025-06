Przy Ł3 trwa wymiana murawy

Wtorek, 24 czerwca 2025 r. 07:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek na głównym boisku Legii przy Łazienkowskiej, rozpoczęła się wymiana murawy. Po ostatnich dwóch imprezach, w tym koncercie, podczas którego na płycie głównej rozstawiona zostałą scena, zdecydowano się wymienić murawę już teraz, nie czekając do jesieni. Na razie zerwana została całkowicie dotychczasowa warstwa trawy i wyrównano podłoże. Nowa nawierzchnia ma zostać położona do piątku.



Pierwszy mecz na nowej nawierzchni legioniści rozegrają 10 lipca z FK Aktobe w I rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Europy.







fot. Bodziach