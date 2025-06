CAS anulował karę dla AZ Alkmaar za mecz z Legią

Wtorek, 24 czerwca 2025 r. 15:17 źródło: Legionisci.com / AZ Alkmaar

Nie milkną echa meczu Ligi Konferencji pomiędzy AZ Alkmaar i Legią Warszawa, który rozegrany został w październiku 2023 roku. W grudniu UEFA nałożyła na holenderski klub karę w wysokości 40 000 euro za za brak zapewnienia bezpieczeństwa zespołu gości oraz brak porządku na meczu. Przedstawiciele AZ najpierw odwołali się od tej kary do UEFA, a po odrzuceniu odwołania, skierowali sprawę do CAS. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie 13 czerwca br. wydał decyzję, w której uwzględnił odwołanie AZ i anulował karę nałożoną przez UEFA.









W uzasadnieniu decyzji CAS wyjaśnia, że holenderskiego klubu nie można obwiniać za wydarzenia, jakie miały miejsce przy okazji meczu, a w szczególności po jego zakończeniu, kiedy nastąpiło całkowite zamknięcie stadionu, wkroczyła policja, a piłkarzom i członkom oficjalnej delegacji Legii Warszawa, z właścicielem klubu, Dariuszem Mioduskim na czele, uniemożliwiono opuszczenie obiektu, w efekcie czego doszło do poważnych incydentów, nietykalność przedstawicieli Legii została naruszona, a dwóch zawodników aresztowano. W lipcu ubiegłego roku Radovan Pankov został skazany przez holenderski sąd na karę grzywny w wysokości 750 euro za napaść na stewarda AZ.



CAS wyjaśnia, że holenderski klub odpowiednio przygotował się do zabezpieczenia meczu, a także, wspólnie z policją i gminą podjął wszelkie środki ostrożności, aby wydarzenie przebiegło bezpiecznie dla wszystkich, a obecność policji na terenie obiektu była niezbędna, by zapobiec eskalacji wydarzeń.



Całe uzasadnienie można przeczytać tutaj.