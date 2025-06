O godz. 18:00 w Waidring Legia Warszawa rozegra mecz kontrolny z Łudogorcem Razgrad. Klub ani żadna polska stacja nie będzie przeprowadzała transmisji z tego spotkania. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii.

ws - 4 minuty temu, *.play.pl Tak naprawdę to potrzeba nam 3-4 nowych zawodników oraz ewentualne uzupełnienie jeśli ktoś odejdzie.

Szczególnie atak, lewe skrzydło, lewa obrona i prawa obrona. Środek jest OK jeśli nie odejdzie Oyedele. Lewa strona to wielka niewiadoma jak forma Vinagre. odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 22 minuty temu, *.98.182 W końcu gramy na duet naszych kocurrrów: Bombazo Nsame i Magik Aquarela. Tu musi wpaść pięciopaczek!💪🔥💥🚀 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.play.pl Od pierwszej minuty powinni grać ci co przyszli w obecnym okienku transferowy. Trzeba sprawdzić w jakiej są formie, co potrafią. I najważniejsze niech się zgrywają z drużyną. Poćwiczyć stałe fragmenty gry. Wyrobić automatyzmy. odpowiedz

Znawca - 14 minut temu, *.orange.pl @Darek: Mówisz i masz! Żadnego nowego gracza poza pierwszym składem.



Choć to oczywiście wstępna faza przygotowań można zakładać za gracze, którzy rozpoczynają są blisko pierwszej jedenastki na pierwszy mecz o punkty. Cieszę się, że trener ufa Nsame i czekam na min 30 goli w sezonie. 😍🤩 odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl A więc podsumujmy:



Treningi zamykane

1 kolejka przełożona na wiosek klubu

Wniosek o przełożenie Superpucharu

Brak transmisji ze sparingów

Brak transferów mimo zapowiedzi

Doniesienia prasowe o problemach finansowych



Ale najważniejsze, że Herra napisał wypracowanie na pół dnia czytania jakie wspaniałe jest kupno subskrypcji i co prawda kibic ze 100% obecnością na meczach nie ma już taniej ale za to może kupić karnet 24h wcześniej i chwalić się tym na osiedlu. Ja pier.... odpowiedz

Znawca - 13 minut temu, *.orange.pl @L: Jeszcze Legia nie zginęła kiedy są hot-dogi. 💪 Pozdro!🤝 odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.187.168 Ale dziadostwo! Żeby kibic nie mógł zobaczyć meczu. Już w kolejkę po karnety stajemy😊 odpowiedz

nitro to faja - 39 minut temu, *.play-internet.pl @Siwy: chcesz link ?😉 odpowiedz

