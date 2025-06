O godz. 18:00 w Waidring Legia Warszawa rozegra mecz kontrolny z Łudogorcem Razgrad. Klub ani żadna polska stacja nie będzie przeprowadzała transmisji z tego spotkania. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii.

Komentarze (39)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

AZ - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie trafic z tak bliska to znaczy ze jest cos ze wzrokiem moze potrzebne sa badania choc w prawdzie to sparing ale jak tak bedzie w meczach waznych to " wielki dramat " !!! odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Drugi taki sam wynik - oni zapomnieli jak się○ gra!!!!!!👎 odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.autocom.pl Brawo, kupujcie karnety i finansujcie ten szrot dalej. Ja pie..... odpowiedz

121 - 2 godziny temu, *.com.pl młody żewłak sie pokazał💩💩💩😂😂😂 odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Nsame powinni sie pozbyc zamiast Guala !!! odpowiedz

Ceeeeeeeeeeeeeee - 3 godziny temu, *.34.99 Nie ma jakości ,nie ma dopingu dość. Trzeba podjąć radykalne kroki. PROTEST odpowiedz

NSAME BAJO - 3 godziny temu, *.play-internet.pl NSAME NIE TRAFIA Z 2M NA PUSTĄ. TO JEST DRAAAMAT odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl Drukarnia i łamaga Nsame. Podsumowanie 1 połowy. Gramy niezle, ale tego drewna Augustyniaka w srodku pola nie da sie ogladac. Kapustka tez nie lepszy. Za dużo drewna w srodku pola. odpowiedz

Janek - 3 godziny temu, *.centertel.pl A Kapuadi już na handel odstawiony? odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl malarz w calej karierze nie wybronil w Legii ani jednego karnego z tego co mi sie wydaje ( może z raz ale pewnosci nie mam ). A mecze wtedy ogladalem i strzelali tych karnych przecieko nam dość sporo. Także karny dla rywali to brameczka. Choc Tobiaszowi o dzieo zdsrzylo sir pare karnych wylapac. Tobiasz ujdzie odpowiedz

oj grzesiu - 3 godziny temu, *.play.pl @grzesiek: zdarzyło się pare wyłapać? Tobiasz obronił 6 karnych. W poprzednim sezonie obronił aż 3. To jest swietna statystyka a ty piszesz, że o dziwo pare mu sie udało wyłapać?



Malarz w Legii obronił 3 karne, w całej karierze 9. Nie wiem jak ty te mecze oglądałeś, ale następnym razem włącz telewizor. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @oj grzesiu: skąd ma to info że 3 karne obronił malarz? wątpliwa sprawa. A nawet jak to tobiasz w jednym sezonie tyle obronił co malarz w calym pobycie w Legii.

Po za tym ja mowie o meczach a nie o seriach jedenastek po dogrywkach. odpowiedz

paroova - 2 godziny temu, *.play.pl @grzesiek: no i co, grzesiu, będziesz miał odwagę się odnieść do tego, jak wyjaśnił cię kolega powyżej, który brutalnie rozprawił się z twoimi urojeniami? Masz coś do dodania? odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.play.pl Bułgarzy przywieźli chyba swojego sędziego. Karny na Wszołku nie odgwizdany. Karny z kapelusza dla Ludogorca i 1:0. odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl Karny z d...y totalnie... odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Fajna okolca tego stadionu - pewnie dużo grzybów tam rośnie.😁👍 odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl W bułgarskiej telewizji wlasnie sie skonczylo STUDIO przed tym sparingiem, zaraz transmisja meczu. A my nawet klubowej transmisji w internecie nie robimy. Piekne :d odpowiedz

Bezideowiec - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Te mecze już nikogo nie obchodzą dopóki w klubie nie zacznie być normalnie, Akcja PUSTY STADION!!!!! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @Bezideowiec: jak ebdzi epusty stadion to bedzie jeszcze gorzej niz jest teraz bo długi będą rosły. Akcja pusty stadion to robienie na złość sobie, bo krawaciarze sie zwiną i odejdą, a my zostaniemy z długami. odpowiedz

Bezideowiec - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: Ale co z tego skoro Pudel kasę z biletów przepali i nic z tego nie będzie, niestety dobiliśmy do dna i trzeba Pana Darka puścić z torbami odpowiedz

księciunio - 4 godziny temu, *.play.pl ale żenada............ tego chyba jeszcze nie gral9.............. wstyd, już na legię nie pójdę, sk....... złodzieje

BRAWO ŻEWŁAKOW mistrz miecze i pochodni (gasnącej) odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @księciunio: ale co jest żenadą? odpowiedz

Kierowca bombowca - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Da się przełożyć cały sezon dopóki Pudel będzie? Doczekać się nie mogę jak zareagują trybuny na ten burdel na 1 meczu odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nsame I Akwarium💪 odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.play.pl Tak naprawdę to potrzeba nam 3-4 nowych zawodników oraz ewentualne uzupełnienie jeśli ktoś odejdzie.

Szczególnie atak, lewe skrzydło, lewa obrona i prawa obrona. Środek jest OK jeśli nie odejdzie Oyedele. Lewa strona to wielka niewiadoma jak forma Vinagre. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @ws: stary, mamy kadre ponad 30 osobową. Na 8 frontow chcesz grac? Mamy 4 napastnikow, 2 lewoskrzydlowych (Morishita, Biczachczjan), do tego mlodzi, prawy obronca juz dogadany. Jak chcesz napastnika to trzeba sie najpierw pozbyc kogos. Kadra nie jest z gumy. odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.play.pl @L: Połowa tej kadry albo i więcej nie nadaje się na poziom europejski. A na dwóch frontach pozostałymi nic nie ugramy. To było widać w grudniu jak biegając na oparach dostaliśmy w d... w Sztokholmie z drużyną, z którą nie powinniśmy przegrać. Z Lugano też wcześniej. Na Aktobe i Banik wychodzimy starym sprawdzonym składem nawet z Chodyną a jak dalej przejdziemy to będzie weryfikacja i kasa na wzmocnienia. A jak nie przejdziemy to wyprzedaż i budowa nowej drużyny , która załapie się w nowym sezonie do pucharów choćby przez Puchar Polski odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl @L: Sakiewka też nie z gumy 😁 odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @L:



Za chwilę ta kadra się zmniejszy, jak Iordanescu zobaczy niektórych asów w akcji. odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 5 godzin temu, *.98.182 W końcu gramy na duet naszych kocurrrów: Bombazo Nsame i Magik Aquarela. Tu musi wpaść pięciopaczek!💪🔥💥🚀 odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.play.pl Od pierwszej minuty powinni grać ci co przyszli w obecnym okienku transferowy. Trzeba sprawdzić w jakiej są formie, co potrafią. I najważniejsze niech się zgrywają z drużyną. Poćwiczyć stałe fragmenty gry. Wyrobić automatyzmy. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.orange.pl @Darek: Mówisz i masz! Żadnego nowego gracza poza pierwszym składem.



Choć to oczywiście wstępna faza przygotowań można zakładać za gracze, którzy rozpoczynają są blisko pierwszej jedenastki na pierwszy mecz o punkty. Cieszę się, że trener ufa Nsame i czekam na min 30 goli w sezonie. 😍🤩 odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl A więc podsumujmy:



Treningi zamykane

1 kolejka przełożona na wiosek klubu

Wniosek o przełożenie Superpucharu

Brak transmisji ze sparingów

Brak transferów mimo zapowiedzi

Doniesienia prasowe o problemach finansowych



Ale najważniejsze, że Herra napisał wypracowanie na pół dnia czytania jakie wspaniałe jest kupno subskrypcji i co prawda kibic ze 100% obecnością na meczach nie ma już taniej ale za to może kupić karnet 24h wcześniej i chwalić się tym na osiedlu. Ja pier.... odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.orange.pl @L: Jeszcze Legia nie zginęła kiedy są hot-dogi. 💪 Pozdro!🤝 odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @Znawca: z tym kateringiem to byl juz dawno porządek zrobił. Mamy szeroką promenadę, swietną infrastrukturę żeby w narożnikach promenad poustawiać grIle i serwowac kiełbase zamiast tego syfu, ktore serwują teraz. Byłby i klimacik, i klasyczne stadionowe żarcie, w dodatku w miare zdrowe. Przy okazji mozna by bylo podpisac jakas wspolprace z Tarczynskimi czy innymi Morlinami. Ale to nie u Mioduskiego, tu musi byc korpo i hod dog z gówna za chorą kasę. odpowiedz

Rotor - 3 godziny temu, *.centertel.pl @L: Na takie coś nie dostaniesz zgody sanepidu, ani straży pożarnej. To nie lata 90. Wyjdź z matrixa. odpowiedz

Siwy - 6 godzin temu, *.187.168 Ale dziadostwo! Żeby kibic nie mógł zobaczyć meczu. Już w kolejkę po karnety stajemy😊 odpowiedz

nitro to faja - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Siwy: chcesz link ?😉 odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl @Siwy: https://www.gledaitv.live/watch-tv/13/diema-sport-online odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.