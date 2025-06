Zieliński odszedł do Wolfsburga

Na Łazienkowską trafił w czerwcu 2023 roku w wieku 15 lat z Gedanii Gdańsk. Zieliński nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie Legii, w poprzednim sezonie trenował z "jedynką". Brał udział w trzech ostatnich obozach przygotowawczych, zagrał 7 minut w zimowym sparingu ze Stalą Mielec. Regularnie byłpowoływany do reprezentacji U-16 i U-17.

Młody bramkarz Legii Warszawa, Jakub Zieliński odszedł VfL Wolfsburg. 17-latek miał jeszcze rok umowy ze stołecznym klubem, ale od pewnego wzbudzał duże zainteresowanie zachodnich klubów. Najbardziej zdeterminowany był zespół występujący w Bundeslidze. Legia zarobi na tym transferze ok. miliona euro plus procenty od kolejnego transferu.

Zbycho(L) - 18 minut temu, *.play.pl Oddali talent za czapkę gruszek.

Właściciel Klubu to kupa💩. odpowiedz

Hiszpan - 30 minut temu, *.149.210 Gdzie te transfery , kasa znowu zniknie?. Już powinno być 3-4 kozaków na obozie. odpowiedz

Znawca - 31 minut temu, *.orange.pl Kasa + procent za gracza, który nawet nie był bliski pierwszego zespołu. 💪 A przypomnę, że z Legii takie niegrające w pierwszym zespole talenty zazwyczaj odchodzą za darmo. 🧐 Dla mnie dobry transfer. 👍 odpowiedz

