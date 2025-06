Stojanović trafi do Legii

Serwis ze Słowenii twierdzi, że Stojanović szuka większej stabilności w nowym klubie. Prawy obrońca oczekuje, że w nowym zespole będzie miał zapewniony stały czas gry i będzie pełnił znaczącą rolę. Zainteresowanie jego osobą przejawiały NK Celje i NK Maribor, ale ostatecznie jego wybór miał paść na drużynę ze stolicy Polski. 29-latek jest wychowankiem NK Maribor. Występował także w Dinamie Zagrzeb, w którym rozegrał 187 meczów. Z Chorwacji przeniósł się do Włoch, gdzie reprezentował barwy takich klubów jak FC Empoli, UC Sampdoria, a ostatni rok spędził na wypożyczeniu w US Salernitana. W spadkowiczu z Serie B rozegrał 31 meczów (1762 minuty). We Włoszech rozegrał łącznie 117 meczów - 61 w najwyższej klasie rozgrywkowej. W swojej karierze sięgnął po 4 mistrzostwa i 3 puchary Słowenii, a także 5 mistrzostw, 3 puchary i 1 superpuchar Chorwacji. Słoweniec od lat jest regularnie powoływany do kadry swojego kraju, w której zagrał 66-krotnie.

Koneser polskiej piłki klubowej - 43 minuty temu, *.plus.pl Przychodzi Stojanović, bo Stojanov jest tu od bardzo dawna, a nawet jedenastu Stojanowów odpowiedz

danieLo - 44 minuty temu, *.78.88 "...Prawy obrońca oczekuje, że w nowym zespole będzie miał zapewniony stały czas gry i będzie pełnił znaczącą rolę..."



wow. nasz sztab daje czadu i widac umie negocjowac... lol odpowiedz

mackiki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Rozpoczyna sie skup szrotu😂 odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.101.39 Grajcie na Stojanovica, jest cienki. Zobaczycie, tak będzie! odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.plus.pl Olaboga ale sztos.

Pudel i tak nie będzie karnetów gołodupcu. odpowiedz

UWAGA WAŻNE PYTANIE - 1 godzinę temu, *.101.90 Czy w związku z zakupem tego kocura można już kupować karnety? odpowiedz

Gcw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @UWAGA WAŻNE PYTANIE: podpinam się pod pytanie odpowiedz

Darek M. - 1 godzinę temu, *.136.77 @UWAGA WAŻNE PYTANIE:



Można! odpowiedz

Secret plan Dariusza M - 1 godzinę temu, *.02.net Polityka w klubie niszcy akademie a może akademia to arena 51? odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Jeszcze nie przeszedł, a już ma żądania.

Takich leszczy nam bywa potrzeba odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Może zamiast Stojnaovicia ściągnęło by się Bereszynskiego.W końcu Polak.I ostałby pewnie tak jak wszołek do końca kariery.

A tu znów jakiś odpad którego nikt nie chce na zachodzie a do tego za darmo więc należy go ściągnąć.Mało to w Polsce mamy prawych obrońców?Napewno by się znaleźli jacyś z konkretnymi statystykami czy to z extraklasy czy z niższej ligi odpowiedz

Kojo - 45 minut temu, *.inetia.pl @Maverick: nie dogodzisz wszystkim zawsze znajdzie się dla kogoś jakieś ale. odpowiedz

Gepetto - 2 godziny temu, *.96.172 No wreszcie dostawa drewna odpowiedz

Warzywniak Miodulskiego - 2 godziny temu, *.nordvpn.com Dorodny ogórasek. Dawać go tutaj! odpowiedz

Jumbo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie znam człowieka ale na szczęście jest na tym forum niejaki Znawca expert od piłki bałkańskiej i zaraz o gościu napisze więcej . Pozdrawiam serdecznie Znawcę . odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Jumbo: dzięki za pozdrowienia, piszę teraz pod tym nickiem.Nie kojarzę tego zawodnika szczerze mówiąc,bo on już parę lat gra we Włoszech.pozdro🙂 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.211.40 @Jumbo: Niestety ten zawodnik nie nadaje się do niczego. Druga strona rzeki. Pozdrawiam! odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @e(L)zone: Pozdrawiam Znawca! Dobrze, że jesteś :) Łatwo Cię rozpoznać po charakterystycznej domenie :) A Twój klon jest tam marny, że aż żal du tzn gardło ściska ;) odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i gitarra odpowiedz

Łowca korniszonów - 2 godziny temu, *.99.93 Ogór aż furczy! odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl Do rywalizacji z Pawłem Wszołkiem będzie ok.Minus,że za chwilę (za 3 miesiące) będzie miał 30 lat.Na pewno na nim nie będzie zarobku w przyszłości.Ogólnie wydaje się solidnym zawodnikiem,grać potrafi, więc nie będzie hiszpańskim fryzjerem.😁Prawa strona będzie zabezpieczona,oby tylko im do głowy nie przyszło przesuwać Pawła na skrzydło,bo tam potrzebujemy jakościowego gościa z dryblingiem.Ten Stojanović w reprze teź grywa na skrzydle,ale moim zdaniem ma charakterystykę obrońcy.Osobiście wolałbym tego Popova z Kielc,5 lat młodszego,ale cóż...Zobaczymy co ten Słoweniec pokaże. odpowiedz

golas - 2 godziny temu, *.interkam.pl przekozak.....walczylismy o niego z Wieczysta hahahhhaahah Bobic dziala odpowiedz

wawiak - 1 godzinę temu, *.plus.pl @golas: 🥳 odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play.pl No to znajdzie stabilność na ławce jako zmiennik Wszołka. Dobrze, że wreszcie będzie zmiennik, oby wartościowy. odpowiedz

Trębacz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ograny w dobrym wieku. Lepszego i tak nie sprowadzą. Regularnie gra w reprezentacji od ponad 10 lat. Niezłe kluby i reprezentacja. Ciężko będzie sprowadzić kogoś bardziej sensownego. Doświadczony obrońca. Ja bym nie narzekał. odpowiedz

Gawron - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Lepszy niz aquarela odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mam nadzieję, że to nie będzie drugi Obradovic, który na papierze wyglądał świetnie, ale zamiast z boiska zapamiętałem go z Muzeum Powstania Warszawskiego. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jest chyba dobry zakup, ale zobaczymy w praniu 😎 odpowiedz

kacperek - 2 godziny temu, *.play.pl dobry grajek , wszolek juz jako pomocnik bedzie grac odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl A mówiłem, że dziś będzie duży transfer. 😍🤩 odpowiedz

Leon - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Aktualny reprezentant kraju to gwarantuje pewną jakość. Wszołek wypad z kadry Polski teraz wypadnie z pierwszego składu L . odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl W Empoli notował dużo odbiorów. Często stawiałem +1,5 czasem nawet +2,5 w meczu u bukmachera. Taki zbalansowany boczny obrońca, może pasować do Legii, ale bardziej do czwórki niż na wahadło. odpowiedz

Carter - 3 godziny temu, *.play.pl Słoweńcy nigdy nie sprawdzili się w Legii

Kelhar, Suler, Verbic odpowiedz

Bemowo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jutro będzie Stojanovic jedna nie trafi do Legii odpowiedz

Jacu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tyłka nie urywa, ale ważne, że coś drgnęło w temacie transferów. odpowiedz

tobiasz out - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Jacu: własnie,że urywa..to jest dobry pilkarz. Taki trochę lepszy Vesović :) odpowiedz

stefan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Jacu: To kogo oczekujesz? Gość jest reprezentantem kraju, 66 występów w Serie A, 15 w Lidze Mistrzów, 13 w Lidze Europy a tu nadal maooo i bee 😂 niektórym to na prawdę trzeba lodu na głowę wysypać z wannę, bo w jakiejś alternatywnej rzeczywistości żyją 😂 jeszcze minuty nie zagrał, podjerzewam że w życiu o nim nie słyszałeś nie mówiąc, żebyś widział i już tyłka nie urywa 🤣 odpowiedz

Jacu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @stefan: Typ ze spadkowicza serie B, bez większego potencjału sprzedażowego, w związku z tym czterech liter nie urywa. odpowiedz

Kibic - 42 minuty temu, *.inetia.pl @Jacu: my nie potrzebujemy potencjału sprzedażowego tylko Mistrza Polski !! odpowiedz

tobiasz out - 3 godziny temu, *.play-internet.pl CV to ma z tych nie najgorszych...wygląda to w miarę ok :) odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Chcieliście transfery to macie tylko nie płakać zaraz odpowiedz

