Biblioteka legionisty: 100 lat maratonu w Polsce. 1924-2023 (313)

Pierwszy maraton w naszym kraju miał miejsce 2 listopada 1924 roku na trasie Rembertów - Wawer - Zegrze - Nieporęt i z powrotem, a na starcie stanęło ośmiu zawodników. Startować miał także, ale ostatecznie nie wystartował, Jerzy Rapacki z Legii Warszawa. W latach 70. świetnym maratończykiem był Edward Łęgowski, który miał 2:13.26 w 1975 roku w Dębnie. Przed wojną czasy w maratonie były zdecydowanie słabsze niż kilka dekad później. I nawet 3:25:26 Stanisława Szlagi z Legii znalazło się w TOP 10 najlepszych wyników maratońskich za rok 1929. W krajowej czołówce w latach 80. znajdował się inny legionista, Andrzej Sajkowski, który miał wynik bardzo zbliżony do Łęgowskiego (2:13.38). W książce znajdziemy m.in. listę najszybszych zawodników w historii. Najwyżej spośród legionistów jest właśnie Łęgowski. Autor publikacji przygotował także listę zwycięzców poszczególnych polskich maratonów, startów Polaków na maratońskim dystansie na imprezach międzynarodowych (IO, MŚ, PŚ). Zamieszczono także tabele medalistów mistrzostw Polski w maratonie rok po roku i tutaj znaleźć możemy: Jacka Nowakowskiego (złoto w 1963r. z wynikiem 2:33.20.6), Tadeusza Rojewskiego (brąz w 1969 w Dębnie, z czasem 2:36.09,2), Edwarda Łęgowskiego (złoto w 1974r., 2:16.48,0 oraz złoto w 1975r., 2:13.26), Andrzeja Sajkowskiego (brąz w 1980r., 2:13.38), Jana Marchewkę (brąz w 1991r., 2:16.29), Dariusza Wieczorka (brąz w 1992, 2:17.25 ; brąz w 1999r., 2:17.04 oraz brąz w 2000r., 2:21.10). Tytuł: 100 lat maratonu w Polsce. 1924-2023 (mężczyźni) Autor: Tadeusz Dziekoński Wydawca: fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu Rok wydania: 2025 Liczba stron: 139 Cena: 30 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Z okazji setnej rocznicy pierwszego polskiego maratonu, niedawno wydana została książka Tadeusza Dziekońskiego pt. "100 lat maratonu w Polsce. 1924-2023". Publikacja zawiera wyniki maratońskie w wykonaniu mężczyzn. Zdecydowaną większość stanowią tabele z wynikami, samego tekstu jest niewiele. Mimo wszystko stanowi świetne kompendium wiedzy nt. wyników maratońskich w Polsce na przestrzeni stu lat. W tym oczywiście wyników legijnych maratończyków, bo w przeszłości sekcja lekkoatletyczna była bardzo mocna we wszystkich konkurencjach.

