Oficjalnie

Petar Stojanović zawodnikiem Legii Warszawa!

Piątek, 27 czerwca 2025 r. 20:04 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Pierwszym zawodnikiem pozyskanym latem przez Legię Warszawa został Petar Stojanović. 30-letni słoweński zawodnik podpisał 3-letni kontrakt. Ma być alternatywą dla Pawła Wszołka na prawej obronie, ale może także występować na innych pozycjach. Latem wygasł kontrakt Stojanovicia z włoskim Empoli FC, trafił więc do Legii jako wolny zawodnik. W Legii będzie występował w koszulce z numerem 30.









Petar Stojanović urodził się 7 października 1995 roku w słoweńskiej Lublanie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w zespole Interblock Lublana, z którego w wieku 16 lat został ściągnięty do NK Maribor i tam rozpoczął swoją karierę seniorską. W wieku niespełna 17 lat mógł pochwalić się już mistrzostwem kraju, choć jego dorobek występów był skromny, gdyż zameldował się na murawie w zaledwie 2 spotkaniach. W 2013 roku został wypożyczony do drugoligowego Verzej. Zejście poziom niżej nie przełożyło się na więcej minut dla Stojanovicia, który tylko kilka spotkań rozpoczynał od 1. minuty.



Przełomowym sezonem były rozgrywki 2014/2015, w których to Stojanović zaliczył 35 występów w barwach Mariboru, notując w tym 11 spotkań rozgrywanych w ramach UEFA Champions League. Na koniec sezonu po raz kolejny mógł świętować zdobycie mistrzostwa Słowenii, jednak tym razem jego rola w zespole była kluczowa i nieoceniona. Oprócz bardzo dobrej gry w bloku defensywnym, Stojanović mógł się pochwalić 4 asystami.



W tym samym sezonie Słoweńca spotkało największe wyróżnienie - powołanie do seniorskiej reprezentacji kraju. 18 listopada 2014 roku zadebiutował w meczu towarzyskim przeciwko Kolumbii. Ta przygoda reprezentacyjna trwa do dzisiaj, a dotychczas Petar Stojanović wystąpił w 53 spotkaniach, w których strzelił dwa gole. Z drużyną narodową wystąpił w Mistrzostwach Europy 2024, gdzie reprezentacja Słowenii odpadła na etapie 1/8 finału, a Stojanović wszystkie 4 spotkania rozpoczynał w pierwszym składzie.



W zimowym okienku transferowym w styczniu 2016 roku został wykupiony przez Dinamo Zagrzeb za 2 miliony euro. Z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem w zespole prowadzonym przez bułgarskiego szkoleniowca Iwajło Petewa. Swój pierwszy sezon w Chorwackiej Pierwszej Lidze Piłkarskiej zwieńczył mistrzostwem kraju.

Łącznie z drużyną z Zagrzebia finiszował ligowe rozgrywki na najwyższym stopniu podium aż 5 razy, a w sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020 jego szkoleniowcem był dobrze znany polskim kibicom Nenad Bjelica.



W 2021 roku Stojanović opuścił Bałkany i udał się na Półwysep Apeniński na wypożyczenie do Empoli FC. W pierwszym sezonie uzbierał 27 występów i swoją dobrą grą przekonał włodarzy klubu do wykupienia go z Dinama - kwota wykupu wyniosła wówczas 1,2 mln euro. Już w następnym sezonie zmienił barwy, dołączając do Sampdorii w ramach wypożyczenia, gdzie dzielił szatnię z byłym legionistą, Bartoszem Bereszyńskim.

Po krótkiej przygodzie w Genui Stojanovicia czekało wypożyczenie do innego zespołu Serie B, Salernitany, z którą wystąpił w barażach o utrzymanie w Serie B. Co ciekawe, jego zespół uległ Sampdorii 2-3, a zawodnik podpadł kibicom po tym, jak mówił, że nie będzie świętował ewentualnego strzelenia bramki swojemu macierzystemu klubowi. Po spadku nie został wykupiony, a jego pożegnanie z Salernitaną nie było miłe. Portal tuttosalernitana.com podsumował pobyt Słoweńca określeniami "pożegnanie w najgorszym wydaniu" i "straszne doświadczenie". Miał on zostać zapamiętany przez kibiców jako zawodnik, który całkowicie zawiódł oczekiwania, a także z powodu wielu żółtych kartek i czerwonej kartki otrzymanej w decydującym starciu z Sampdorią. "Ostatecznie Stojanović był jednym z najgorszych. Nigdy nie posłał decydującego dośrodkowania, nigdy nie grał równo, miał niewystarczającą średnią ocen i został wykluczony z gry z Sampdorią" - czytamy.



Petar Stojanović jest klasycznym bocznym obrońcą, ale dzięki swojej szybkości i umiejętności dośrodkowania piłki w pole karne włącza się również w akcje ofensywne. Może stanowić alternatywę na prawej obronie, gdzie występuje Paweł Wszołek lub być ustawiony wyżej.



Osiągnięcia Petara Stojanovicia:

- Mistrzostwo Słowenii: 4 razy (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).

- Mistrzostwo Chorwacji: 5 razy (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

- Puchar Słowenii: 3 razy(2011/2012, 2013/2014, 2015/2016)

- Puchar Chorwacji: 3 razy(2015/2016, 2017/2018, 2020/2021)

- Superpuchar Chorwacji: 1 raz(2019/2020)