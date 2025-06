PS: Opóźnienia w wypłatach dla piłkarzy Legii. Spory procent za Kapuadiego dla Wisły

Środa, 25 czerwca 2025 r. 11:26 źródło: przegladsportowy.onet.pl

"Legia Warszawa chciałaby się przebudować, ale nie może, bo brakuje jej pieniędzy. Fredi Bobić dzięki swoim kontaktom wynajduje piłkarzy, ale pion sportowy ma związane ręce. Sytuacja jest na tyle poważna, że już wiosną pojawiły się opóźnienia w wypłatach dla piłkarzy" - tak rozpoczyna się tekst Łukasz Olkowicza z „Przeglądu Sportowego Onet” o problemach, z jakimi aktualnie boryka się klub z Łazienkowskiej.









Czytamy w nim, ze kłopot z pieniędzmi wręcz paraliżuje dyrektora sportowego i jego ludzi - mocno ogranicza ich ruchy. Do dziś "Wojskowi" nie zakontraktowali żadnego nowego zawodnika, a do pierwszego oficjalnego meczu pozostały dwa tygodnie.



"Szefowie Legii jeszcze w trakcie rundy wiosennej przestrzegli piłkarzy, żeby spodziewali się poślizgów. (...) Wysokie zarobki piłkarzy Legii to jeden z problemów Michała Żewłakowa (...) gigantyczna pensja Jeana-Pierre Nsame jest dziś kulą u nogi dla Legii i jej budżetu" - informuje dziennikarz.



Jednym z zawodników, który mógłby odejść z Legii jest Steve Kapuadi, ale aż 35% z jego transferu otrzyma Wisła Płock. Teraz zawodnikiem zainteresowane jest Blackburn Rovers, ale oferta do 2-2,5 mln euro, czyli dwa razy mniej niż jeszcze niedawno oczekiwał klub. W tej sytuacji Michał Żewłakow nie jest przekonany do takiego transferu podstawowego zawodnika.



Cały artykuł możecie przeczytać na przegladsportowy.onet.pl.