Właściciel Legii wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej piłce

Bie(L)any - 57 minut temu, *.play-internet.pl Nitras za wysoko.... odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Dla mnie jest najbardziej śmiesznym i niekompetentnym człowiekiem w polskiej piłce zaraz po superprezesie discopolo kuleszy odpowiedz

Bartolinii - 1 godzinę temu, *.play.pl Zgadzam się, że to najbardziej wpływowy człowiek w polskiej piłce. Na chu**we wyniki Legii wpływa jak nikt inny. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Hrabia ale z dziurawymi skarpetkami odpowiedz

Usrael - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No, jak zbadał to sam Pentagon, to na pewno tak jest. odpowiedz

Kondziu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kudłacz ma największy wpływ, ale na niszczenie Legii 🤬 odpowiedz

Zoooo - 1 godzinę temu, *.plus.pl I dlatego dostał w Dziub, a sąd stwierdził że słusznie, a to łobuz a działacz uefa odpowiedz

Mioduski out - 2 godziny temu, *.play.pl To zajebiście wpływowy, ostatnie 2 dni pokazały co innego - okazuje się, że był pomiatany bezkarnie w Alkmaar i nie ma kasy na wypłaty dla piłkarzy, oczywiście fajnie, bo od 2 lat się ślizga i nie leci w przepaść dzięki fartownemu wejściu do pucharów, ale zaraz ta bańka może pęknąć z hukiem. To tylko świadczy o polskiej piłce, że on jest uznawany za nr 2. odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ha ha ha , no widać...... 5 miejsce i zaległości finansowe moje szczere gratulacje pan pudel😜 odpowiedz

Miodulski musi odejść - 2 godziny temu, *.98.177 Taki wplywowy że mu łomot spuścili na trybunie vip w alkmar i nawet nikogo za to nie ukarali. Zwykły leszcz i nieudacznik. odpowiedz

Tony Adams - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Tak patrzac na te liste, i nie tylko na pozycje nr2, to czy ktos sie jeszcze zastanawia, albo dziwi, dlaczego polska pilka jest w tak glebokiej czarnej dziurze?

Najbardziej wplywowi ludzie. No i git. odpowiedz

Beka - 3 godziny temu, *.centertel.pl Patrząc na finanse klubu to nic dziwnego odpowiedz

Grigol - 3 godziny temu, *.134.6 Po tym co się stało z karą dla Alkmaar ,jak i w ogóle z cała ta sprawą z Holandii , śmiem twierdzić że nasz prezes to mało znaczy albo wcale w europejskiej piłce. I bogaty szejk z PSG tu nie pomoże. odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net Kudłaty i Kulesza ręka w rękę ciągnął Klub i Polską piłkę w głębokie bagno. Banda amatorów, kryminalistów, wieśniaków i błaznów odpowiedz

Pentagon - 3 godziny temu, *.play.pl Nitras? xD odpowiedz

Nitras - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Jaki wplyw ma nitras, po za tym, ze bierze towar od szczecinian? odpowiedz

Lesio - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ale za to z gołą d... odpowiedz

Ble ble ble - 3 godziny temu, *.centertel.pl Pozycje międzynarodową? C...c Mioduski odpowiedz

Kibol w piżamie - 3 godziny temu, *.com.pl Boże miej nas w opiece, niech ten KUDŁATY PUDEL w końcu przestanie nas nękać i obrzydzać nam nasz klub odpowiedz

??? - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kibol w piżamie: masz kandydata za Pana Darka?🤔 odpowiedz

Kondziu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @???: jest wiele majętnych osób chcących przejąć Legię, niestety kudłacz stawia cenę z kosmosu. Nie ma to jak przejąć klub za darmo i po kilku latach żądać 500 baniek🤡 odpowiedz

Kibol w piżamie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @???: Tak, Bogusław Leśnodorski odpowiedz

X - 3 godziny temu, *.play.pl Sławek N. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ekhhh... odpowiedz

