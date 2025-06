Mecz z Piastem przełożony

Środa, 25 czerwca 2025 r. 15:22 źródło: Ekstraklasa

Spotkanie 1. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice zostało przełożone na wniosek stołecznego klubu na inny termin. Wcześniej Legia czyniła starania o zmianę terminu o Superpuchar Polski, ale to się nie udało.









Legia skorzystała z zapisów regulaminu Ekstraklasy, który pozwala pucharowiczom na przełożenie jednego meczu ligowego pomiędzy 1. a 3. rundą eliminacyjną europejskich pucharów. Mecz z Piastem zaplanowany był na niedzielę, 20 lipca, czyli trzy dni rewanżowym spotkaniu z FK Aktobe. Zespół Legii czeka jednak wielogodzinna podróż z Kazachstanu - prawdopodobnie z międzylądowaniem. Ze względu na trwającą wojnę samoloty muszą omijać terytorium Rosji i Ukrainy, co znacznie wydłuża czas podróży. Identyczna sytuacja była dwa lata temu, gdy "Wojskowi" lecieli do Szymkentu. Wówczas mecz 2. kolejki z Cracovią został przełożony na grudzień. Wstępny termin spotkania z Piastem to 14 grudnia.



- Legia Warszawa złożyła dziś wniosek o przełożenie meczu 1. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Powodem są możliwe komplikacje po powrocie z meczu kwalifikacyjnego Ligi Europy z Aktobe. Obecna trudna sytuacja geopolityczna nie ułatwia logistyki związanej z przelotami na wschód i chcąc uniknąć potencjalnych problemów klub skorzystał z przysługującego mu prawa do przełożenia meczu. Nowy termin meczu będzie wyznaczony po zakończeniu rund kwalifikacyjnych rozgrywek UEFA z udziałem Legii Warszawa. Wstępną datą rezerwową, wskazaną w terminarzu rozgrywek jest 14 grudnia 2025 roku – powiedział Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy SA.



Terminy najbliższych meczów Legii:

10.07. (CZ) g. 21:00 LE: Legia Warszawa - FK Aktobe

13.07. (ND) g. 18:00 SP: Lech Poznań - Legia Warszawa

17.07. (CZ) g. 18:00 LE: FK Aktobe - Legia Warszawa

20.07. (ND) 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice

24.07. (CZ) 2. runda eliminacyjna LE/LK

27.07. (ND) Korona Kielce - Legia Warszawa

31.07. (CZ) 2. runda eliminacyjna LE/LK

03.08. (ND) Legia Warszawa - Arka Gdynia



