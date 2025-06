Legijny Ursus w rocznicę strajków z czerwca 1976 r.

"25. czerwca to bardzo ważna data dla naszej dzielnicy i dla wielu jej mieszkańców. Właśnie tego dnia w 1976 roku w wyniku wprowadzenia drastycznych podwyżek cen żywności rozpoczęły się strajki w zakładach pracy. Stanął Radom. Stanął Płock. Stanęły Zakłady Mechaniczne Ursus. Robotnicy sprzeciwili się kolejnym urojeniom komunistycznych dysydentów. Walczyli o żywność. Walczyli o siebie samych. Walczyli o wolność! Strajki brutalnie pacyfikowano, strajkujących robotników oraz ich rodziny poddawano licznym represjom, urządzano łapanki, na komendach mo serwowano zatrzymanym ścieżki zdrowia, wiele osób straciło pracę. Nasza grupa, jak roku, sama oddolnie i bez żadnego wsparcia organizuje obchody Tamtych wydarzeń. Tym razem spotkaliśmy się o godzinie 20:00 na stacji PKP Ursus skąd pochodem udaliśmy się na pl. Czerwca 1976 r., gdzie zlokalizowany jest pomnik upamiętniający strajki. Po krótkiej przemowie, odśpiewaniu Hymnu narodowego i odpaleniu rac, złożyliśmy kwiaty i spokojnie, z poczuciem spełnionego obowiązku, rozeszliśmy się do domów. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w obchodach. Cieszy obecność sporej ilości młodzieży. Pamiętajcie, że tradycję trzeba podtrzymywać, pamięć trzeba kultywować, a wiedzę o strajkach przeciwko komunistycznym świniom sprawującym wówczas władzę w Polsce trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie. Gdyby nie Ursus... Precz z komuną!" - relacjonują legioniści.

Kibice Legii z Ursusa jak co roku zorganizowali obchody wydarzeń z czerwca 1976 roku i strajków w zakładach pracy. Pod pomnikiem upamiętniającym strajki ZM Ursus legioniści odśpiewali hymn, odpalili race i złożyli kwiaty.

