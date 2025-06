PS: Zaległe pensje piłkarzy wypłacone

"W trakcie rundy wiosennej w szatni legionistów zjawił się wiceprezes Marcin Herra. To on zakomunikował zawodnikom o zbliżających się turbulencjach w płatnościach. Klubowi zależało, żeby zagrać z piłkarzami w otwarte karty. Było coraz bliżej wakacji, a w Legii chcieli, żeby zawodnicy na urlopy rozjechali się ze świadomością poślizgu, ale i wiedzą, kiedy zaległości zostaną uregulowane. Bo na spotkaniu z Herrą usłyszeli termin, w jakim klub się z nimi rozliczy. Wczoraj, gdy zawodnicy Legii przebywający na obozie w Austrii zajrzeli na swoje konta, zobaczyli tam zaległe pieniądze" - czytamy na przegladsportowy.onet.pl.

"Dziś dotarła do nas informacja, że wczoraj warszawski klub wyrównał zaległości piłkarzom. Sprawdziliśmy to u najbardziej zainteresowanych, czyli zawodników i możemy potwierdzić, że dostali zaległe pensje" - poinformował Przegląd Sportowy Onet, który wczoraj opublikował artykuł informujący o turbulencjach finansowych w Legii Warszawa.

kaktus - 57 minut temu, *.orange.pl Ach te nasze zarządzanie... Na pensje piłkarzy ledwo starcza, ale za to mamy dwóch dyrektorów sportowych o nakładających się wzajemnie kompetencjach....

Jak szaleć to szaleć... Ja bym jeszcze trzeciego dyrektora zatrudnił... Z trzema dyrektorami to nie potrzebujemy wcale piłkarzy, tacy będziemy mocni... 🤣 odpowiedz

Lolo - 23 minuty temu, *.inteligo.pl @kaktus: przecież mamy trzech 😂 JZ, MŻ, FB odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl Utalentowanego Zielińskiego wypchnęli ,żeby ratować budżet... Wstyd k..... wstyd... odpowiedz

Jest sianko jest granko - 1 godzinę temu, *.101.155 Teraz 10:0 w najbliższym szparingu odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo Dariusz! 👏 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Teraz to pójdą się nawalić, bo poco się przemęczać jak płacą i za 5 miejsce 😟 odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nsame i Kun się pewnie śmieją pod nosem że te taką kasę biorą. odpowiedz

Szkielet - 2 godziny temu, *.gov.pl A to już wiem dlaczego Moriszita miał taką kwaśną minę. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.161.13 To teraz będą grać jak źli 😂 odpowiedz

