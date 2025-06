Legia zarobiła w Ekstraklasie ponad 21 milionów

Czwartek, 26 czerwca 2025 r. 11:01 Woytek, źródło: Ekstraklasa SA

Ekstraklasa SA wypłaciła ponad 298 mln zł 18 klubom ligi za sezon 2024/25. To o 18 mln zł więcej niż pierwotnie planowano. Najwięcej pieniędzy, bo aż 36,1 mln zł, trafiło do Lecha Poznań. Raków Częstochowa zainkasował blisko 30,2 mln zł, a Jagiellonia Białystok otrzymała z ligi przeszło 26 mln zł. Czwarta w tabeli Legia Warszawa zarobiła 21,3 mln zł.







To najwyższa kwota przekazana klubom w historii rozgrywek. Oprócz środków pieniężnych, kluby otrzymały również świadczenia barterowe o wartości ok. 3 mln zł. Ekstraklasa SA, zgodnie z łączącą ją z federacją umową, przekazała 10,5 mln zł Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Podjęto również decyzję, że część środków, wypracowanych w trakcie sezonu 2024/25, zostanie przesunięta do budżetu na kolejny sezon i przeznaczona na wypłatę dla piątego reprezentanta Polski w europejskich pucharach w sezonie 2026/27.









Pula przekazana bezpośrednio klubom przez Ekstraklasę w sezonie 2024/25 wyniosła ponad 298 mln zł, podczas gdy dziesięć lat temu, w sezonie 2014/15, było to 122 mln zł.







Pula 298 mln zł za sezon 2024/25 została podzielona zgodnie z modelem ustalonym przez kluby. Połowa tych środków, ok. 149 mln zł, to dzielona równo kwota stała, z której każdy z 18 klubów otrzymał blisko 8,3 mln zł. Druga składowa (33,5%) to pula za wynik sportowy z ostatniego sezonu, która wyniosła ok. 99,8 mln zł. Na wysokość wypłaty dla danego klubu miało przede wszystkim wpływ wywalczone miejsce w tabeli, a także ewentualna premia za awans do pucharów europejskich lub - w przypadku klubu spadającego do niższej ligi - opłata solidarnościowa. Pula dla spadkowiczów wynosi 1% całości środków przekazywanych klubom i jest wypłacana klubom z co najmniej dwuletnim stażem w Ekstraklasie.



Na wynik sportowy składają się:

- kwota za miejsce w tabeli

- kwota do podziału dla top 3 + czwartego pucharowicza

- opłata solidarnościowa dla spadkowiczów