Warszawska karta miejska z mistrzowskim wzorem

Mamy dla Was fantastyczną informację - z okazji zdobycia przez koszykarską Legię tytułu mistrza Polski w sezonie 2024/25, każdy może wyrobić sobie Warszawską Kartę Miejską z wyjątkowym wzorem - przedstawiającym naszą koszykarską koszulkę z numerem 1 oraz hasłem "Legia Warszawa mistrz Polski 2025", a także logo WTP. Jak można wyrobić sobie Warszawską Kartę Miejską? Wniosek można złożyć: - online w elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów (e–POP) , lub za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa , korzystając z profilu zaufanego, - w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów (POP) ZTM , z wyjątkiem Punktów Kodowania Biletów w gminach podwarszawskich, - w Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) dla poszczególnych dzielnic Warszawy , - wysyłając wniosek w wersji papierowej na adres: Zarząd Transportu Miejskiego ul. Grochowska 316/320 03-839 Warszawa z dopiskiem "Personalizacja SWKM"

