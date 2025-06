Kameron McGusty trafi do London Lions

Najlepszy zawodnik Orlen Basket Ligi w zakończonym sezonie 2024/25, a także MVP finałów, najlepszy strzelec - zawodnik Legii Warszawa, Kameron McGusty w kolejnym sezonie reprezentować będzie barwy angielskiego London Lions - poinformował serwis Z Krainy NBA. Legia złożyła Kameronowi świetną propozycję nowego kontraktu, ale 27-letni amerykański rzucający nie zdecydował się na jej parafowanie. W trakcie ostatniego sezonu Kameron miał oferty m.in. z Chin, ale zapowiedział, że chce dokończyć sezon w Warszawie. Wraz z Legią, do której trafił z francuskiego Limoges CSP (śr. 9.6 pkt. na mecz), zdobył mistrzostwo Polski. Wcześniej występował we włoskim drugoligowcu, Piacenzie (śr. 19.3 pkt. na mecz). Teraz zawodnik otrzymał oferty m.in. z Hiszpanii, Francji, Turcji, Włoch i Niemiec. Ostatecznie zdecydował się na dwuletni kontrakt z London Lions, który po rocznej przerwie, wraca do rywalizacji w EuroCup. London Lions został ostatnio przejęty przez litewską firmę technologiczną Tesonet, która jest również udziałowcem w BC Žalgiris. "To też dobre miejsce do tego, by rozwijać zawodników, a później móc ewentualnie korzystać z nich w rozgrywkach Euroligi w barwach Żalgirisu Kowno. Dla McGusty’ego ta opcja okazała się bardzo kusząca pod względem sportowym i finansowym (ponad dwukrotnie wyższa pensja niż w Legii)" - informuje serwis Z Krainy NBA. Legia bardzo chciała zatrzymać zawodnika i złożyła McGustiemu bardzo atrakcyjną finansowo ofertę. Kameron McGusty to prawdopodobnie najlepszy gracz, jaki w ostatnich dekadach występował w barwach naszego klubu. W zakończonym sezonie wystąpił w 43 spotkaniach ligowych, w których zdobył 835 pkt. (śr. 19.4). Ponadto reprezentował barwy Legii w Superpucharze Polski, Pucharze Polski oraz rozgrywkach European North Basketball League.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Eddie - 21 minut temu, *.play.pl tylko angielska czy tam brytyjska liga jest chyba gorsza od polskiej; kiedyś tak było

brytyjskie drużyny do chłopcy do bicia to nie piłka nożna odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl To było oczywiste.

Zespołom naszej ligi daleko jeszcze do posiadania budżetów, przynajmniej na średnim europejskim poziomie.

Zaczynamy budowę zespołu od nowa.

Ciekawe, co u Holmana, Vitala ? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl on jest za słaby na eurocup no ale to nirch londol lions sie martwi ;) odpowiedz

wykinho - 2 godziny temu, *.158.112 dzięki za wszystko mistrzu odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.