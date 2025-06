Legia złożyła ofertę Kapuadiemu

Komentarze (6)

Rikki - 36 minut temu, *.centertel.pl Wstyd że się przyznają do takich żenujących sytuacji . Nie przystoi takiemu klubowi jak Nasza Legia robić takiej antyreklamy . Po transferach do klubu widać że zarząd z przesianą doprowadzili do tego że będą brać Nas za Golodupcow. Super reklama !!!🚀 odpowiedz

Kamil - 58 minut temu, *.mrsn.at „Zaproponowane warunki na razie nie satysfakcjonują piłkarza"

Jakie to wszystko dzisiaj … odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Skoro Anglicy zaproponowali mu kontrakt, to nie ma szans, abyśmy choć wyrównali ich ofertę w wysokości zarobków. Legia ma niestety do wyboru, albo teraz sprzedać piłkarza, za karton fajek, albo poczekać kolejne pół roku i sprzedać go za paczkę fajek, albo zatrzymać do końca kontraktu.

Obecnie najważniejsze to awans do pucharów, więc jeżeli nie będzie naprawdę interesującej oferty to bym go zatrzymał, ale z tą świadomością, że za pół roku sprzedamy go za kilkaset tys euro, albo dogra u nas do końca kontraktu i nie zarobimy ani grosza. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl bedac w sytuacji klubu sprzedalbym go nawet za te 2 mln euro i kupilbym kogos za 2 mln euro tanszego. wiadomo ze to dobry pilkarz jak na Legie no ale bez przesady odpowiedz

DanieLo - 27 minut temu, *.comcast.net @grzesiek: 45% hajsu idzie do Wisły odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl To byłby hit transferowy, gdyby Legii udało się pozyskać Kapuadiego! 😍🤩 Coś tu nie gra, czekaj...🤔🤔 odpowiedz

