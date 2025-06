- Rozmawiałem z Ianisem Hagim. Wiem, że prowadzi wiele rozmów i nie mogę powiedzieć nic konkretnego, Myślę, że zajmie mu trochę czasu, zanim podejmie decyzję, a my musimy działać. Nie jest tajemnicą, że pensja, do której jest przyzwyczajony i oczekiwania, jakie ma, są wyższe niż możliwości Legii - powiedział trener Legii, Edward Iordanescu w rozmowie rumuńską telewizją Pro TV.

Piotrek - 11 minut temu, *.gigainternet.pl Niech mi ktoś to wytłumaczy? Zarobiliśmy za ubiegłoroczne puchary niezłą kwotę jak na warunki polskiej ligi. Do tego kasa z PP. A widmo bankructwa zagląda nam w oczy. Staliśmy się pralnią pieniędzy? Prezes bez żadnych problemów może wyprowadzać cały zysk z klubu? Przecież nas nie stać na żadnego zawodnika. Albo bierzemy kogoś za darmo, albo jakiś wychowanek wskakuje do składu. Co nas czeka jeśli za rok nie będzie pucharów? odpowiedz

grzesiek - 19 minut temu, *.centertel.pl jak dla mnie zaczyna wyglądać to na kapitulacje mioduskiego, żewłak ziomek lesnego brzmi rowniez dziwnie przy boku mioduskiego. Jak dla mnie to koniec Pana Dariusza w Legii. Papa odpowiedz

Syn Trenera - 19 minut temu, *.plus.pl Kpina co się w tym kur....dołku dzieje gość potencjalną gwiazda zarobek...na bank

...z kartą na ręku i na ensje nie ma .... masakra złotówki Mioduskiemu nie dołożę.... odpowiedz

