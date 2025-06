Pięciobój

Cisek wicemistrzem Europy U-17

Piątek, 27 czerwca 2025 r. 08:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Barcelonie rozgrywane są Mistrzostwa Europy do lat 17 w pięcioboju nowoczesnym, podczas których srebrny medal wywalczył zawodnik Legii, Antoni Cisek. 16. miejsce zajął Szymon Pawlak (uzyskał czwarty wynik w pływaniu: 2:05.22 min.), a 18. był Dominik Radomyski. Polacy w drużynie uplasowali się tuż za podium.



Antek już po turnieju szermierczym plasował się w czołówce - z wynikiem 250 pkt. zajmował drugie miejsce. Nawet słabszy wynik (26.) na torze przeszkód (OCR) nie spowodował sparku w klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach. Cisek w pływaniu uzyskał 2:15.09 min., co sprawiło, że spadł w klasyfikacji i do miejsca na podium przed laser run tracił 9 punktów. W konkurencji łączonej legionista mocno walczył do ostatnich metrów, ostatecznie uzyskując siódmy wynik tej konkurencji, jako drugi przekroczył metę. Tym samym został wicemistrzem Europy U-17. Gratulujemy!