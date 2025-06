Stojanović przejdzie testy medyczne

Wszystko wskazuje na to, że transfer Petara Stojanovicia do Legii Warszawa jest na ostatniej prostej. Jak informuje dziennikarz Sebastian Staszewski, zawodnik miał pojawić się w stolicy w czwartek wieczorem, a następnie przejść testy medyczne, po których dołączy do drużyny przebywającej obecnie na zgrupowaniu w Austrii.

Sebo(L) - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Jeśli przyjrzymy się dokładnie jego CV to trafił nam się bardzo solidny i doświadczony zawodnik.Etatowy reprezentant Słowenii,ponad 180 występów w Dinamie Zagrzeb,61 występów w Serie A w barwach Empoli oraz 61 występów na poziomie europejskich pucharów w barwach Dinama i Maribora. Doświadczenie wręcz bezcenne,które miejmy nadzieję zaowocuje w barwach Legii.To może być naprawdę bardzo mocny punkt drużyny. odpowiedz

Dimas - 28 minut temu, *.info.pl @Sebo(L): Sam w sobie transfer na papierze wygląda solidnie, może uwolnić Wszołka z obrony tudzież wahadła 😉 a że były klub na niego narzeka ? To dlaczego u nich grał w podstawie 😉 nie dogadali się i tyle odpowiedz

e(L)zone - 24 minuty temu, *.interkam.pl @Sebo(L): cv nie gra,w Mariborze go nie chcą,właśnie czytałem wywiad,bo są przeciwni ściągania zawodników 30-to letnich.Oczywiscie mówią,ze jest utytułowanym zawodnikiem,grywał na wielkich stadionach,i w reprezentacji, ale jest mało perspektywiczny,nastawiony na duży kontrakt,nie widzą wiekszego sensu by go brać.A u nas widzą sens,bo jest za free.😂Czytam,że w Crvenie brakuje już tylko jednego skrzydłowego,bo odejdzie Maksimović(a narazie nie odszedł),i że jak oni to określają w porę skompletowali kadrę, zrobili wzmocnienia,by uniknąć "pułapki zakupów pod presją".To też zupełnie inaczej jak my.😡 odpowiedz

oczywiście to musi być dobry gracz - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de słabi nie spadają z serie b do serie c



jego największe atuty;

- nie trzeba za niego płacić

- może grać na kilku pozycjach i nie trzeba kontraktować innych

- jego tułaczka do coraz gorszych klubów gwarantuje że może być tylko gorzej a lepsze jakiekolwiek gwarancje niż żadne

- no i najważniejsze, kiedyś był dobry, nawet lepszy od afroszfajcara



wylokowany 💩przygłup buduje potwora, samograja odpowiedz

Gertych - 1 godzinę temu, *.com.pl Ura bura Pudel ściągnął znów ogóra !!!! odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W poprzednim klubie mówili o nim jeden z najsłabszy albo wprost najsłabszy. Mieli go dość jak my Rosołka. Wszyscy się tam cieszą ,że odszedł. odpowiedz

Tobiasz out - 2 godziny temu, *.centertel.pl Do tych wszystkich placzkow...to jest naprawdę solidny piłkarz i przestańcie narzekać ;) odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Tobiasz out: Tylko, żeby budżet Legii się przez to nie wywrócił. Bo i tak już jedziemy na pożyczkach od różnych dziwnych podmiotów. odpowiedz

Babka co nie śpi - 2 godziny temu, *.com.pl O jezu, oby nie przeszedł tych testów, kolejny ogór który spadł do Seria C ligi włoskiej nie jest nam potrzebny, podobno najgorszym piłkarz emten drużyny był odpowiedz

Tobiasz out - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Babka co nie śpi: lecz się pseudo znafco odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl Dobrze, że chociaż je przejdzie, a nie przestoi. 🤣 A tak serio, dobry piłkarz. 💪 odpowiedz

Yesdziec - 3 godziny temu, *.centertel.pl 💪 odpowiedz

