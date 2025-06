Włodarczyk: Z mediów dowiadywaliśmy się o transferach

Czyli o Ilji Szkurinie dowiedział się pan z mediów? - O wszystkich trzech transferach. Czyli nie uczestniczył pan w zimowym oknie transferowym? - Byłem pracownikiem Legii, ale nikt o moje rekomendacje nie pytał oraz nie brał ich pod uwagę. A kilku zawodników pan proponował. - Mieliśmy ciekawą listę napastników, którzy byli wysoko w naszych rankingach i w zasięgu klubu. Był moment, że Feio lub ktoś z jego sztabu z góry ignorował nasze rekomendacje. Nawet gdybyśmy zaproponowali Lionela Messiego, Portugalczyk i tak by go nie zaakceptował, ponieważ był to pomysł działu skautingu. (śmiech) Całą rozmowę możecie przeczytać na przegladsportowy.onet.pl .

Po sezonie pracę w Legii straciło trzech głównych skautów, wcześniej zwolniono dyrektora skautingu. Niedawno jeden z nich, Mateusz Mazur, udzielił obszernego wywiadu, w którym przedstawiał swój punkt widzenia. Dziś w Przeglądzie Sportowym ukazała się kolejna rozmowa, tym razem z innym zwolnionym skautem - Piotrem Włodarczykiem. - W gruncie rzeczy nie prowadziliśmy działań. Istniał co prawda komitet transferowy, ale mam wrażenie, że decyzje o transferach podejmowali głównie Feio i Marcin Herra. Być może uczestniczyli w tym także inni, choć trudno mi to jednoznacznie stwierdzić. My jako skauci nie braliśmy w tym udziału. Siedząc w biurze i wykonując swoją pracę, z mediów dowiadywaliśmy się o transferach - mówi "Włodar".

borsuk - 33 minuty temu, *.centertel.pl Ja myślałem, że praca scouta wygląda inaczej, a tutaj się dowiaduję, że "siedzieliśmy w biurze i wykonywaliśmy swoją pracę". odpowiedz

L - 39 minut temu, *.play.pl Fajnie, że Mazur, Wlodar tak chetnie opowiadaja o kulisach. Tylko dlaczego żaden nie da przykładow kogo proponował?! Bo moze by sie wteyd okazalo, że Feio, Herra slusznie robili nie korzystajac z tych propozycji? Niech nie mówią, że nie moga zdradzac nazwisk bo to zabawne. Opowiadaja o kulisach to niech opowiedza do konca. Kogos proponowali, jakich anapastnikow, a nie wysmeiwaja transfery, narzekają, że nikt ich propozycji nawet nie analizowal, ale nie powiedzą żadnych konkretow, nazwisk. odpowiedz

Boguś na tron - 55 minut temu, *.net.pl Tak czytając te wywiady z osobami już zwolnionymi wiem jedno… te czwarte miejsce i puchar Polski to sukces i trzeba się cieszyć. Burdel w tym klubie jest niesamowity i takiego sukcesu jak z poprzedniego sezonu ciężko będzie powtórzyć. Niestety ale czeka ten klub za czasów prezesa Mioduskiego już tylko degrengolada. odpowiedz

L - 41 minut temu, *.play.pl @Boguś na tron: tylko jak potem zobaczysz, że Jagiellonia w 2 miesiące stworzyła zespół ledwo utrzymany, który został mistrzem bo sobie Masłowski 3 telefony wykonał i ściągnął jednoosobowo pilkarzy, albo, że Lech ledwo utrzymawszy się w nastepnym sezonie wygrał ligę a teraz wygrał ją z miejsca znowu nowym trenerem to troche jednak smutne. Burdel w tym klubie byl zawsze, byly tez wieksze problemy i wygrywalismy mistrza. Teraz paradoksalnie najwieksze zawirowania są gdy byl najwiekszy spokoj czyli danie spokojnej pracy Zielinskiemu, ktory to wszytsko zepsul. Jak byl wiekszy chaos, sciaganie wymyslow Kucharskiego to bylo lepiej. odpowiedz

Łowca talentów - 1 godzinę temu, *.com.pl Ciężką robotę miała nasz biedny Nędza. A największym skandalem był brak akceptacji jego transferowych propozycji z SerieB za jedyne 10 milionów EUR. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Fejo zostawił po sobie bałagan. Jeszcze nie jeden trup z szafy wypadnie. Dużo do opowiadania miałby Jacek Zieliński. Tylko,że woli siedzieć cicho i brać kasę. Podążamy drogą Wisły Kraków. I nie jest to właściwy kierunek. odpowiedz

L - 37 minut temu, *.play.pl @Obcy: Chyba o Jacku Zielinskim byloby duzo opowiadania a nie on by opowiadal. Przeciez to Zielinski wpadl na pomysl Feio, to Zielinski podpisal kompromitujace nas umowy z Kapuadim, Nsame. Jaki bałagan zostawil Feio niby? I gdzie te trupy? To zle, że trener chcial postawic na swoim w sprawie transferow? Jak tak to generalnie wszelkie komitety transferowe sa obsmiewane, że to korpo, ze trener musi sobie dobiera cpilkarzy jakich chce, a nie 15 ludzi. Jak sie okazalo, że trener mial decydujacy glos to też źle?! odpowiedz

True - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jeśli się nie ockniemy, to Mioduski zrujnuje Legię. On jest koniem trojańskim i powtarzam to już od kilku lat. Człowiek żyjącego Jana Kulczyka ma jeden cel! Wyciągnąć kasę i mieć wszystko w du…pie. Obudźcie się za nim będzie za późno !!! Tylko taczka pod stadion . Herra jest typem zmanierowanego cwaniaczka, który myśli, że może wszystko. Pogonić ich wszystkich. Nie zdziwię się jak nowy trener, syn legendy trenerskiej reprezentacji Rumuni, po przeczytaniu tych wszystkich bajzli, zrezygnuje po rundzie. Życzę miłego weekendu. Tylko prawda nas wyzwoli. odpowiedz

ambi - 1 godzinę temu, *.multimetro.pl @True: k.. a chłopie, ty mówisz o prawdzie i jednocześnie piszesz o żyjącym Janie Kulczyku xd szkoda, że kłamstwo puszczane w przestrzeń publiczną nie jest karalne, bo powinno być odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl Akurat Messiego Feio nie zaakceptowałby nawet, gdyby to był jego własny pomysł, bo on jest już po drugiej stronie rzeki i nie biega tyle co Gual. 🤩😍 Pozdro! 🤝 odpowiedz

jackos - 1 godzinę temu, *.98.182 @Znawca: W samo sedno 🤣 odpowiedz

Polski Klop - 51 minut temu, *.stansat.pl @Znawca: po co nam Messi jak mamy Nsame ? odpowiedz

