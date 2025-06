Koszykówka

Heiko Rannula na kolejne trzy lata trenerem Legii

Piątek, 27 czerwca 2025 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Heiko Rannula, który zdobył przed kilkoma dniami tytuł mistrza Polski z koszykarską Legią Warszawa podpisał nowy kontrakt. Dotychczasowy obowiązywał do końca następnego sezonu (2025/26). Z kolei nowa umowa, którą Legia podpisała z Rannulą, obowiązywać będzie przez trzy najbliższe sezony - do końca rozgrywek 2027/28.



41-letni szkoleniowiec urodzony w Ilmatsalu w Estonii, w ostatnich latach zdobył trzy razy z rzędu tytuł mistrza Estonii z Kalev/Cramo. Wcześniej pracował jako trener także w Pärnu Sadam. Obowiązki pierwszego trenera Legii łączy z funkcją selekcjonera reprezentacji Estonii. W przeszłości prowadził już zespół w rozgrywkach FIBA Europe Cup oraz kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W nadchodzącym sezonie będzie miał okazję poprowadzić Legię w fazie grupowej Basketball Champions League.



Legię po raz pierwszy poprowadził 1 marca tego roku. W rozgrywkach Orlen Basket Ligi, łącznie z fazą play-off, pod jego wodzą legioniści zanotowali bilans 19-7, a także ponieśli dwie porażki w ćwierćfinale ENBL z rumuńskim Voluntari. Legia po wygranej w finale play-off 4:3 ze Startem Lublin, po raz pierwszy po 56 latach została mistrzem Polski.



- Kiedy przyjechałem tu cztery miesiące temu, wiedziałem, że czeka mnie wiele wyzwań. To była trudna podróż, musieliśmy rozwijać się jako zespół i walczyliśmy naprawdę ciężko, by na koniec zrobiliśmy to. Osiągnęliśmy historyczny wynik dla Legii. Z przyjemnością informuję, że zostaję tutaj przez następne trzy lata. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć wszystkich ponownie w przyszłym sezonie - powiedział trener Heiko Rannula.