Oficjalnie

Oyedele odszedł do RC Strasbourg

Środa, 16 lipca 2025 r. 09:51 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po niecałym roku spędzonym w klubie szeregi Legii Warszawa opuszcza Maximillian Oyedele. Reprezentant Polski na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do RC Strasbourg. W kontrakcie 20-latka wpisana była klauzula wykupu, wynosząca 6 milionów euro (z czego 40% Legia musi oddać Manchesterowi United), którą francuski klub aktywował.