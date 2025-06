Wywiad

Claude Goncalves: Chciałem przestać grać w piłkę

Piątek, 27 czerwca 2025 r. 18:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

Podczas zgrupowania w Leogangu porozmawialiśmy z Claudem Goncalvesem, który trafił do Legii latem ubiegłego roku. W poprzednim sezonie wystąpił w sumie w 39 meczach, zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty. Początek w Warszawie był dla niego tak trudny, że po kilku miesiącach chciał skończyć z graniem w piłkę! Zapraszamy do lektury.



To jak to jest? Jesteś Francuzem czy Portugalczykiem?

- Urodziłem się we Francji, ale moi rodzice są Portugalczykami. Cała moja rodzina to Francuzi. 40 lat temu wielu Portugalczyków opuściło kraj w poszukiwaniu pracy, wyjechali do Francji, ściągnęli tam rodziny, uzyskali paszporty.



Rok temu podczas obozu w Austrii byłeś w świetnej formie i wyglądało na to, że będziesz gwiazdą ligi. Ale jesień okazała się trudna. Dlaczego?

- Z wielu powodów. Ciążyła na mnie duża presja, Legia potrzebowała pomocnika, po tym jak odeszli Bartosz Slisz i Ernest Muci. Wiedziałem o tym, bo uprzedził mnie Kuba Piotrowski. Przed podpisaniem kontraktu zadawałem mu wiele pytań.

Szybko doszło do takiej sytuacji, że choć dawałem z siebie wszystko, to nie przynosiło dobrych rezultatów. Ciążyła na mnie duża presja, jeździłem do LTC, dawałem z siebie wszystko co mogłem, a potem wracałem do domu i… nie rozmawiałem z żoną i dziećmi, bo tak bardzo chciałem dać wszystko klubowi. Nie jadłem, nie spałem, a to nie była dobra droga. Czułem się bardzo źle, czułem, że chcę przestać grać w piłkę. Dużo rozmawiałem z żoną o tym, także z moim agentem. Po tych 3 miesiącach w Legii czułem jakby coś mnie niszczyło, nie spałem, prawie nie widziałem swojej rodziny, nie mogłem dawać swojej córce nic od siebie, a to dla mnie rzecz najważniejsza.