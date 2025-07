Wywiad

Augustyniak: Potrzebujemy więcej liderów i odpowiedzialności

Wtorek, 1 lipca 2025 r. 12:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Potrzebujemy więcej liderów, więcej odpowiedzialności. Musimy naprawdę uwierzyć, że możemy to zrobić. Wiadomo, że co roku się mówi, że walczymy o mistrzostwo, ale myślę, że w nas samych musi być jeszcze większe przekonanie, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo naprawdę mamy dobry zespół - mówi Rafał Augustyniak. Zapraszamy na rozmowę z pomocnikiem, którą przeprowadziliśmy na zgrupowaniu w Austrii.



Pali się na zgrupowaniu?

- Pali się, pali. Zajęcia są naprawdę intensywne i ciężkie. Trener chce grać w wysokim pressingu, szybko odbierać piłkę, więc to nie są lekkie zajęcia. W porównaniu do poprzedniego sezonu sporo się zmieniło – nowy trener, nowy trener od przygotowania fizycznego, więc siłą rzeczy trening też się zmienił.



A jakie podstawowe różnice w podejściu do treningów widzisz?

- Każdy trener – czy to Goncalo Feio, czy Kosta Runjaić, czy teraz Edward Iordanescu – stawia na pracę z piłką. To się nie zmienia. Nowością są rozgrzewki na boisku z trenerem Bohdanem – wcześniej przygotowanie do treningu było bardziej indywidualne, Teraz też to jest, ale dodatkowo mamy rozgrzewkę typowo piłkarską początku zajęć, co uważam za plus.