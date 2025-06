Żewłakow: Stojanović to uniwersalny żołnierz

Piątek, 27 czerwca 2025 r.

- Petar to dla mnie uniwersalny żołnierz, który jest w stanie zagrać na kilku pozycjach - na swojej rdzennej, czyli prawej obronie, lewej, może również być ustawiony wyżej. W układankach trenera to będzie elementem, który pomoże w ciężkich chwilach. Oprócz tego to piłkarz doświadczony - reprezentant Słowenii, grał przez pięć lat w Dinamie Zagrzeb - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow.









- Zna specyfikę dużego klubu, gdzie są wymagania gry o najwyższe cele. To wszystko składa nam się idealnie: jest to piłkarz, który do tej drużyny będzie pasował - dodaje.