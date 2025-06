Petar Stojanović , który w piątek został zawodnikiem Legii, otrzymał kilka dni urlopu. Nie pojawi się na zgrupowanie w Leogangu, które trwa do 2 lipca. Słoweniec do 22 czerwca trenował w Salernitanie, która walczyła o utrzymanie w Serie B.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Rastafari - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Następny paralita do składu drewno podobnych kopaczy chłop ma zero techniki ... Czym my się wzmacniamy Matko Przenajświętsza ...🙏 odpowiedz

Lesek Miklas - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ura bura Warszawa dziś wita ogóra !!! odpowiedz

Kibol w piżamie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Na 1 meczu wszyscy przez cały mecz wznosimy cały czas hasło "PUDLU przebrzydły wsadzimy Ci w d....e widły"!!!! odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl @Kibol w piżamie: " To nie dziennikarska kaczka : Mioduskiego czeka taczka ! " . odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.play.pl A do Pogoni ma trafić chłop z polsko brzmiącym nazwiskiem 🤣

(fonetycznie) , który to trafnie by podsumował naszą aktywność transferowe... 🤣 odpowiedz

Dariusz Mioduski - 3 godziny temu, *.virginm.net Przy okazji zaoszczędzi się na locie i ogólnie będzie gotowy do gry na wiosne odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl @Dariusz Mioduski: Panie Miodulski, Pan to ma łeb! 🤩 odpowiedz

Obcy - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Pracodawca pozwala to pracownik korzysta. Salernitana ma 95 procent od kolejnego transferu Pana Stojanovicia. odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Obcy: po co takie bzdury wypisywać jak jemu po prostu skończył się kontrakt odpowiedz

R. - 3 godziny temu, *.play.pl @Obcy: Źródło? odpowiedz

Przemek - 5 godzin temu, *.play.pl Witaj Obyś grał w naszej Legii tak jak w swojej reprezentacji , trzymamy kciuki :) Powodzenia ! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Czyli szrot na ławę, czy co, jak jest w rytmie treningowym to niech sie zgrywa z druzyną, odpocznie na Super Pucharze, kto tak wymyślił odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @PiotrŻo(L)iborz: Kur... typie, gosc nei mial w ogole przerwy po sezonie. Ogarnij sie, bo wstyd czasem czytac takich ekspercikow internetowych. Proponuje zaczac od siebie i nie jezdzic z rodzinką na wakacje co roku. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.183 @L:

3/4 komentujących tutaj, mam wrażenie że nie czyta tego co komentuje, i pewnie zbliżona ilość osób, nawet jak jak przeczyta to nie kuma co przeczytała.

Fora internetowe to jest rak. Ludzie rodzą tak bzdurne komentarze że bania mała, pół biedy kiedy stoi za tym trolling, gorzej jak piszą idiotyzmy przekonani do swojej racji.

Szanuję że masz ochotę prostować, ale imo to walka z wiatrakami. Przyjąłem zasadę że czytam newsa i zamykam stronę, robię tak coraz częściej. Czuję się zdrowszy psychicznie 😉 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: trafiłeś, w sedno w te wakacje mam tylko kilka dni urlopu, zazwyczaj robie sobie długi urlop w zimie, gościu podobno ostatnio prawie nie grał, więc raczej nie jest bardzo zmęczony sezonem odpowiedz

Mądrala 0,7 - 7 godzin temu, *.akamaitechnologies.com No tak. Na Uuuj zgrywanie się z zespołem w końcu Salernitana 2x większy poziom niż my odpowiedz

1916 - 7 godzin temu, *.plus.pl Tak bardzo chcial tu trafić ze zamiast poznać nowych kolegów i się zgrywać poznać to odrazu urlop . Nawet jak nie musiał to mógłby chcieć to zrobić . Lepsze pierwsze wrażenie tak o. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @1916: pierwszymw razeniem bedzie gral? A potem bez siły we wrzesniu i pierwszy bedziesz go wyzywal, ze zle przycgotowany fizycznie. Bo gral bez przerwy 2 sezony. odpowiedz

Znawca - 7 godzin temu, *.orange.pl Zasłużony urlop przedsezonowy.👏Czas na integrację z zespołem, zapoznanie się z taktyką i nadrobienie braków kondycyjnych będzie w trakcie sezonu.👍Pozdro! 🤝 odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.play.pl @Znawca: to jest, cymbale, urlop posezonowy. Rozumiesz słowo pisane czy nie bardzo? Jakich brakow kondycyjnych mial nadrabiac jak jest caly czas w poprzednim sezonie treningowo?



Ty wez ten nick zmien bo wstyd tylko przynosisz. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl @L: Dziękuję za sugestię. 👍 Po namyślę stwierdzam, że kolega ma kij w du...e i zero wyczucia dystansu i ironii. 🤡 Mimo wszystko cieszę się, że tak chętnie czytujesz moje wpisy. ❤️Musisz jednak nabrać jeszcze trochę doświadczenia, aby umiejętnie się po nich poruszać.😉 Trochę się właśnie zbłaźniłeś, ale ćwicz dalej! 💪 Z czasem zaczniesz rozumieć wszystkie przesłania - i te jawne oraz te ukryte. 🧐 Zrozumiesz co jest ironią, żartem, półprawdą. gierką słowną, itd. 🔥 Wtedy staniesz się forumowiczem kompletnym i spełnionym. 🎉 Pozdro! 🤝 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.