Cud w Leogangu! Legia na pełnych obrotach, piękno gór

W ostatnich dniach zostaliśmy ekspertami od rozciągania, rolowania. Wiemy już wszystko o rollerach, gumach i matach. Ale jak właściwie trenuje Legia? Czy zawodnicy dają z siebie wszystko? Czy pot leje się jak po maratonie w sierpniu na Costa del Sol? Czy murawa płonie pod korkami? Odpowiedź brzmi: tak! Sobotni poranny trening był konkretny. Zaczęło się od biegania z piłką między tyczkami i strzałów do małych bramek. Później szybki powrót na pozycję startową... tylko że nie było zmiłuj – gonił ich sam trener Edward Iordanescu . Jeśli ktoś z zawodników nie wrócił wystarczająco szybko, mógł poczuć „motywacyjny pstryczek” w plecy lub usłyszeć donośny krzyk z ust trenera. Były też skoki przez płotki, główki, intensywne tempo – piłkarze dyszeli jak lokomotywy, ale nikt nie odpuszczał. Kulminacją zajęć były gierki na dwóch małych polach, na każdym po cztery mini-bramki. Rywalizacja 4 na 6 wyglądała jak walka o życie – pełne zaangażowanie, błyskawiczne reakcje, walka o każdą piłkę. bo każdy strzelony gol oddalał widmo wykonywania karnych pompek. A w środku? Oczywiście Iordanescu – żywiołowy, aktywny, komentujący każde zagranie. fot. Woytek / Legionisci.com Po zajęciach piłkarze dosłownie padali na murawę jak muchy. No... może poza niezniszczalnym Arturem Jędrzejczykiem – "Jędza" pokazał kciuk w górę i... zaczął robić brzuszki, jakby dopiero zaczynał dzień! A teraz ciekawostka: Legia ma swoją własną, mini-sekcję "naturystów"! Tworzą ją Patryk Kun i Rafał Augustyniak . Po każdym treningu ściągają buty i boso przechadzają się po mokrej murawie, łapiąc „energię z ziemi”. Brzmi tajemniczo? Być może. Ale to żadna nowość - kiedyś współtowarzyszył im Tomas Pekhart , ale Czecha już nie ma – tradycja jednak trwa i ma się dobrze! fot. Woytek / Legionisci.com A co z taktyką? Ta wciąż owiana jest mgłą tajemnicy, bo na sobotnim otwartym treningu było wszystko – oprócz ustawień i schematów gry. Za to po południu wrócono do standardowego rytmu: pierwszy kwadrans dla mediów, a potem zamknięte zajęcia, gdzie – jak podejrzewamy – trenerzy szlifowali plan, który ma pomóc Legii podbić Europę i wrócić na tron w Ekstraklasie. Marzenia? Być może. Ale z taką intensywnością – kto wie! Asitz, ale nie Inaki ;) Szkoda byłoby zmarnować tak piękny dzień na zgrupowaniu, więc… ruszyliśmy w góry. Celem była Góra Asitz, która już dawno przez legionistów została przemianowana na górę "Astiz". Szczyt, mierzący 1914 metrów, znany jest jako „góra zmysłów”, i nie bez powodu! Rozciągają się z niej obłędne widoki, a wokół czeka na turystów gęsta siatka tras pieszych i rowerowych. Cisza, natura, lekki wiatr i poczucie, że jesteś w samym środku zielonego raju. Zresztą – zobaczcie sami. Poniżej kilka fotek z naszej małej wyprawy. W niedzielę planowany jest jeden trening, a w poniedziałek o 18:00 kolejny meczowy test – sparing z FK Jablonec. Śledźcie naszą tekstową relację LIVE!

Szósty dzień zgrupowania i… stało się! Cud w Leogangu – po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć cały trening Legii Warszawa. Wreszcie. Ucieszyło to nie tylko nas, ale też małą grupkę kibiców, która – korzystając z weekendu – zjawiła się na boisku, by zobaczyć „Wojskowych” w akcji. Zgrupowanie w Leogangu - 6. dzień - Woytek / 24 zdjęcia

GD - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Miało być zabawnie a wyszło słabo, nie róbcie z tej strony Pudelka. odpowiedz

Czas dobiegł końca! - 1 godzinę temu, *.orange.pl To co kudłaty zrobił z tego klubu wola o pomstę do nieba Lesniodorski miał rację on się na niczym nie zna w tym klubie wszystko kuleje nie ma Skautingu nie ma akademii nie ma stabilizacji wszystko jest na szybko robione czas żeby opuścił ten klub za długo tu jest zobaczcie ile trenerów wymienił za swojej kadencji iel nie wypałów transferowych powtarzam Koniec Miodulskiego w Legii!!! odpowiedz

Biegać, biegać, biegać trenować - 2 godziny temu, *.02.net Trener w standartowy fizyczny trenin i wie że pi nim jego nowi piłkarze jak muchy padli na murawe teraz widzi że sá słabi fizycznie odpowiedz

Sober - 2 godziny temu, *.orange.pl Wspaniałe wakacje. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl W Szczecinie mają Huja a chcą Witsela a u nas w Legii oddali Luqiego i chyba będzie Nichuja bo nic się nie dzieje. A zapomniałem transfery lubią ciszę żeby inni się nie napinali . Pozdrawiam odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl @Michał: Jakby Legia chciała Witsela to byłoby narzekanie, że stary, prawie nie gra, itd. 👎 Ale jak interesuje się nim inny klub to mega transfer.👍Pozdro! 🤝 odpowiedz

alice - 3 godziny temu, *.vectranet.pl pseudo redaktorzyny won z treningów. przestańcie jątrzyć. odpowiedz

Lornetka - 4 godziny temu, *.centertel.pl Forma top! I piłkarzy, i redakcji 😂😂 odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl Z calym szacunkiem do was, ale co sie tak oburzacie? Tak szczerze kogo obchodzi jak oni trenują? Mecze nas interesują a nie treningi. Co wam i wam to da, że zobaczycie jak Gual strzela z przewrotki z połowy boiska na treningu? Niech sobie zamykają treningi, Bayern np ma taką wielką kotarę wokół boiska treningowego żeby nikt nie widział. Jakie to ma znaczenie? Żadne. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl @L: Cymbale, może dla Ciebie nie ma znaczenia, ale ma dla redakcji związanych z Legią, które jeżdżą za klubem po całej Europie, żebyś miał co czytać. 🧐Bez pozdro! 👎 odpowiedz

Kiwi 🥝 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Znawca: Cymbal to ten, który kradnie nicka innej osobie a potem pie..oli jak potłuczony… odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ta dziewczyna z ostatniego zdjęcia całkiem całkiem, stoi jakby na Was czekała😜👍👍👍 odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl I co eksperci gdzie teraz jesteście kiedy Legia wylewa siódme poty na zabójczych treningach? 🔥🔥🔥To będzie nasz sezon mówię wam to ja. 💚💚💚 Pozdro!!!! 🤝 odpowiedz

Srawca - 4 godziny temu, *.play.pl @Znawca: ale ty to sie akurat ch.a znasz. Pozdro. odpowiedz

