Legia Warszawa 1-0 FK Jablonec

szkoda ze nie ogladałem - 1 godzinę temu, *.orange.pl kto ma rację i widział mecz?



e(L)zone - 53 minuty temu, *.interkam.pl



Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl



Świetne ustawienie drużyny i świetna gra, szczególnie środek pola . Kapustka znowu najlepszy, a bramkarze w znakomitej formie. Oby tak dalej, a już nam apetyt rośnie. Widać że system 3-2-3-2 to obecnie top, najwięksi w Europie i na świecie coraz odważniej promują tą nowinkę. odpowiedz

Barnaba - 29 minut temu, *.orange.pl @szkoda ze nie ogladałem: Rację mam ja, bo graliśmy 1-2-2-2-2-2. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przecież Iordanescu sam powiedział,że woli wygrać 1:0 niż 4:2. Mowa więc ciałem się stała 😉 odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szkurin i Nsame krótko... odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ustawienie 1-2-2-2-2-2 to jest moim zdaniem przyszłość. Kobylak - Burch i Barcia - Goncalves i Oyedele - Kun i Chodyna - Biczachczian i Stojanović - Nsame i Alfarela. Opinie? odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl 90 min kopania się po czole.Druga linia jest tak drewniana, że nie nadaje się do żadnej gry pozycyjnej.Augustyniak, Kapustka,skrzydłowi do zastąpienia na juź.Boczni pomocnicy nie nadają się do grania w tym systemie 1-4-1-4-1.Napastnika sensownego też brak.Iordanescu nic z tą kapelą nie wymyśli,za dretwi są do grania piłką i robienia skomplikowanych akcji kombinacyjnych.Na postawie tego sparingu można wywnioskować, że czeka nas jeszcze gorszy sezon,niż zeszły.Jezeli Iordanescu nie uprości gry to będzie naprawdę lipa.Z tymi zawodnikami trzeba grać zwykły futbol,oparty na walce i prostymi środkami zdobywać teren.Narazie to bardzo słabo wygląda. odpowiedz

grzesiek - 50 minut temu, *.centertel.pl @e(L)zone: typowi zadaniowcy, potrzeba w końcu jakichś piłkarzy z ambicją, umiejetnosciami lub po prostu najlepiej z Legią w sercu. Ale wez takich znajdz...to tez nie takie latwe. odpowiedz

Asdf ZS - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kurde, nie kumam,mamy podpisane z Legią umowy partnerskie jako Zagłębie Sosnowiec, zamiast zorganizować sparing, poprzerzucać młodych do Zagłębia, jak się tam nie złapią to do Legii II, kto z Zagłębia perspektywistyczny to do Legii na wypożyczenie, wiadomo tu i tak o pieniądze chodzi a gdzie pieniądz to nie ma przyjaźni ale... Układ można dobry mieć, żeby biznes funkcjonował odpowiedz

Tak - 2 godziny temu, *.play.pl Nie jest ważny styl, moja nic nie grać cały mecz ale jak mają wygrać 1:0 po fatalnym meczu to niech tak będzie odpowiedz

jensen - 3 godziny temu, *.play.pl i jakie rokowania w nowym sezonie, panowie

dobre czy nie daje się łajbie mioduskowej żadnych szans odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl Wystarczyło, że Nsame szykował się do wejścia, by Szkurin zdobył gola. Chłopak jest niesamowity, nawet nie musiał kopnąć piłki, by padł gol. Jak na play station pokierował wzrokiem Szkurina i ten zdobył gola. Mam nadzieję, że Jordanesku nie powtórzy błędu Fejo i będzie na kameruńskiego golleadora stawiał. Podobało mi się ustawienie 1-4-4-2, takie diamentowe. Ale skoro w drużynie same diamenty to nie możemy grać inaczej, hehehehe. odpowiedz

