Karbownik 10. na MŚ U-22

W węgierskim Székesfehérvár zakończyły się Mistrzostwa Świata do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym. Małgorzata Karbownik zajęła w nich 10. miejsce. W dzisiejszym finale legionistka zaczęła od 5. lokaty w turnieju szermierczym (230 pkt.). Tak jak w półfinale, Karbownik świetnie poradziła sobie na torze przeszkód - swój wynik poprawiła o 3 sekundy (0:37.99), dzięki czemu była po dwóch konkurencjach na szóstej lokacie. Bardzo dobrze zaprezentowała się także w pływaniu na 200 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas 2:17,74 (wynik o 2,5 sekundy lepszy niż w fazie półfinałowej). W konkurencji łączonej Karbownik była najlepsza na strzelnicy, ale wyczerpujące trzy pełne starty w pięcioboju odbiły się na wyniku w bieganiu, co sprawiło, że ukończyła rywalizację na 10. miejscu. Na półfinale rywalizację zakończyli Maksymilian Dobosz , Hanna Jakubowska i Maja Biernacka .

