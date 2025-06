O godz. 18:00 w Leogangu Legia Warszawa rozegra mecz kontrolny z FK Jablonec. Klub ani żadna polska stacja nie będzie przeprowadzała transmisji z tego spotkania. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii.

MIODUSKIWON - 3 godziny temu, *.inetia.pl MIODUSKI WON Z LEGII!!!!!!!!!😡🤬🤬🤬 odpowiedz

szkurin won - 4 godziny temu, *.play-internet.pl szczerze to zle to wyglada...1 celny strzał, 2 takie straty Augustyniaka,że głowa mała. odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ruszają się jak muchy w smole, ciekawe jaka teraz tam jest temperatura? odpowiedz

Białasila - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Lupus: jaka by nie była ,zawsze zła? odpowiedz

Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.play.pl 25 min meczu i żadnej porządnej akcji ofensywnej. W obronie też nie za ciekawie. Nsame już w odstawce. Najwyższy kontrakt nawet nie łapie się na ławkę. I nikt za to nie beknie. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl @Zbycho(L): Nie gra Nsame to nie ma komu podać. 😡 Pozdro! 🤝 odpowiedz

TRANSMISJA - 5 godzin temu, *.play.pl Możemy zobaczyć jak to obecnie wygląda...



https://www.youtube.com/watch?v=v6ecUAPaGzw odpowiedz

Lupus - 5 godzin temu, *.centertel.pl Może coś z tego będzie - Trener po 2-3 treningach i 2 sparingach poznał się co do wartości naszego dziadzi Nsame i dziś nawet chłopa nie ma na ławce rezerwowych.

Jeszcze jakby przestał stać do kasy byłoby prima.😁💪 odpowiedz

Ręczniki - 6 godzin temu, *.net.pl Jak na bramce będzie nasza Gwiazda i ulubieniec trybun Kacperek to można śmiało stawiać jablonec over 1,5 bramki w meczu 😀 odpowiedz

kacperek - 7 godzin temu, *.play.pl Graj 4 obrońcami i 2 napastnikami !! pomoc ustaw jak chcesz i tylko tyle do zdobycia mistrzostwa !!! a nie żadne 3 obroncow ---- tylko 4-4( w różnej konfiguracji) -2 lub 4-5-1 ostatecznie !!! odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @kacperek: chlopie, nie gramy 3 obroncow OD ROKU. Obudz sie wreszcie :d odpowiedz

kacperek - 4 godziny temu, *.play.pl @L: chłopie Wszołek to nie prawy obrońca ! tak samo pankov nie jest prawym obrońca co z tego ze grali jako prawi obrońcy , jak tak na prawdę byl Wszołek pomocnikiem a pankov środkowym obrońca, odpowiedz

Znawca - 7 godzin temu, *.orange.pl Mordo, Nsame musi grać! 👏To nasza najlepsza dziewiątka. 💪 Pozdro! 🤝 odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl Mam nadzieję, że nowy trener nie będzie robił jakiś zbędnych eksperymentów i postawi na sprawdzony, ograny skład. Kręgosłup drużyny to Kapuadi, Ziółkowski, Morishita, Oyedele.

Oby tylko wstrzymał się od wystawiania w pierwszym składzie Kuna czy Nsame. Oni powinni jak najszybciej opuścić klub. To nie jest jakaś tajemna wiedza, każdy kibic widział ich nieporadność w poprzednim sparingu. odpowiedz

mukka - 7 godzin temu, *.inetia.pl @Mateusz z Gór: Fachowiec sie odezwał...Sprawdzony skład i Oyedele...

On jest tak słaby że ledwo by sie mieścił w drugim składzie !!! odpowiedz

Egon - 7 godzin temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Obawiam się, że wkrótce Kapuadi albo Oyedele zakończy swoją przygodę z Legią.

Oby nie obaj, ale, jeżeli szybko odpadniemy z pucharów, to polecimy z transferami wychodzącymi.

Na odprawienie Nsame raczej nie liczę.

Ten słabiak nic nie grał w Szwajcarii, a u nas ma taki kontrakt, że z pewnością tego nie odpuści. odpowiedz

Barnaba - 7 godzin temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Nsame i Kun powinni grać moim zdaniem. Szczególnie ten pierwszy musi w końcu dostać prawdziwą szansę jak Gual. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @Mateusz z Gór: skoro to nie jest tajemna wiedza i kazdy widzial, to dlaczego uwazasz, że trener nie widzial? Dlaczego z trenera robisz jakies chłystka?



Oyedele za chwile odchodzi, nie bedzie zadnym kregoslupem. odpowiedz

mókka - 6 godzin temu, *.play.pl @mukka: i dlatego, że jest taki slaby chce go PSV, Wolfsburg a Fabricio Romano juz zakomunikowal, że odejdzie od nas po wplacie klauzuli i to do dobrego klubu. Jest taki slaby, ze jest naszym podstawowym pilkarzem.



Faktycznie niezly z ciebie fachowiec :DDD odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @Barnaba: Dostal juz 15 szans. I nawet w ostatnim sparingu nie trafił na pustą. Gual tymczasem jak nie piekna asysta to gol, to jakis udany drybling. Trzeba byc slepym zeby nie widziec roznicy miedzy grą Guala a Nsame. odpowiedz

Barnaba - 6 godzin temu, *.orange.pl @L: Ale ja widzę różnicę. I przemawia ona na korzyść Nsame, który jest zawsze tam, gdzie trzeba. Możesz mu podać i strzeli. Gualowi podasz to zrobi stratę na gola, albo odda jeden celny strzał na osiem. Z tych samych ośmiu strzałów Nsame robi 5 goli. Nsame nie dostał ani wiary, ani czasu, był ofiarą przepychanek gabinetowych jak Alfarela na czym korzystały takie pijawki jak Gual. Nie dla Hiszpana w Legii. Stop promocji dziadostwa. Mamy świetnego napastnika z Kamerunu, chcemy go oglądać na boisku. Niech dostanie tyle szans co Gual, Morishita czy Vinagre to za rok pogadamy o królu strzelców Ekstraklasy. odpowiedz

