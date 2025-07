Kadra Legii na dwumecz z FK Aktobe

Poniedziałek, 7 lipca 2025 r. 11:26 Woytek, źródło: 90minut.pl

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na dwumecz 1. rundy el. Ligi Europy z FK Aktobe. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 lipca o godzinie 21:00 w Warszawie, natomiast rewanż 17 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego w Aktobe. Na tę rundę nie został zgłoszony Petar Stojanović, który rozpoczął treningi dopiero po zgrupowaniu w Austrii.









Kadra Legii na dwumecz z FK Aktobe:



Bramkarze: (2)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)



Obrońcy: (9)

42. Sergio Barcia (24 l.)

25. Marco Burch (24 l.)

55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

23. Patryk Kun (30 l.)

12. Radovan Pankov (29 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

13. Paweł Wszołek (33 l.)

24. Jan Ziółkowski (20 l.) *



Pomocnicy: (9)

8. Rafał Augustyniak (31 l.)

21. Wahan Biczachczjan (25 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

5. Claude Goncalves (31 l.)

22. Juergen Elitim (25 l.)

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

25. Ryōya Morishita (28 l.)

6. Maximillian Oyedele (20 l.)

53. Wojciech Urbański (20 l.)



Napastnicy: (4)

9. Migouel Alfarela (27 l.)

28. Marc Gual (29 l.)

77. Jean-Pierre Nsame (32 l.)

17. Ilja Szkurin (25 l.)



* - Lista B





