Kadra Legii na dwumecz z Banikiem. Bez dwóch nowych

Sobota, 19 lipca 2025 r. 18:44 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na dwumecz 2. rundy el. Ligi Europy z Banikiem Ostrawa. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 lipca o godzinie 19:00 w Ostrawie, natomiast rewanż 31 lipca o godzinie 21:00 w Warszawie. W porównaniu z 1. rundą z kadry ubył Maximilian Oyedele a w jego miejsce pojawił się Petar Stojanović. Nie ma Arkadiusza Recy i Milety Rajovicia. Trener Iordanescu nie miał jeszcze okazji prowadzić żadnego treningu z udziałem Recy i Rajovicia, ponadto zawodnicy będą potrzebowali trochę czasu na dojście do formy.









Kadra Legii na dwumecz z Banikiem Ostrawa:



Bramkarze: (3)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)

50. Wojciech Banasik (19 l.) *



Obrońcy: (9)

4. Marco Burch (24 l.)

55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

23. Patryk Kun (30 l.)

12. Radovan Pankov (29 l.)

30. Petar Stojanović (29 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

7. Paweł Wszołek (33 l.)

24. Jan Ziółkowski (20 l.) *



Pomocnicy: (9)

8. Rafał Augustyniak (31 l.)

21. Wahan Biczachczjan (25 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

5. Claude Goncalves (31 l.)

22. Juergen Elitim (25 l.)

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

25. Ryōya Morishita (28 l.)

51. Pascal Mozie (17 l.) *

53. Wojciech Urbański (20 l.)



Napastnicy: (6)

9. Migouel Alfarela (27 l.)

28. Marc Gual (29 l.)

18. Jean-Pierre Nsame (32 l.)

17. Ilja Szkurin (25 l.)

20. Jakub Żewłakow (18 l.) *



* - Lista B



Wojciech Urbański będzie mógł być wpisany na listę B od 1 sierpnia, gdy miną mu 2 lata od podpisania kontraktu z Legią.