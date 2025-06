Legia czwarta w DMP

W Poznaniu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski seniorów w squasha z udziałem drużyny Legii Warszawa. Legioniści ostatecznie rywalizację zakończyli tuż za podium, przegrywając w półfinale z ekipą gospodarzy 1-3, a następnie w meczu o brąz z drużyną z Jastrzębia-Zdroju również 1-3. Wyniki legionistów: I runda: Legia Warszawa - S4S Sport For Silesia Orzech 3 Team 4-0 Marc Lopez 2-1 Bailey Malik Michał Sienkiewicz 2-0 Marcin Hrycaj Szymon Lohmann 3-0 Bartosz Smolin Jan Samborski 3-0 Tomasz Figura 1/4 finału: Legia Warszawa - S4S Sport For Silesia Orzech 2 Team 3-1 Marc Lopez 0-3 Perry Malik Mateusz Szewczyk 3-1 Mikołaj Moncznik Szymon Lohmann 3-0 Wojciech Gorzycki Jan Samborski 3-0 Michał Szymczyk 1/2 finału: Legia Warszawa - SNS Foods 11punkt Men's Crew 1-3 Marc Lopez 0-3 Dimitri Steinmann Antoni Jakubiec 0-3 Filp Jarota Mateusz Szewczyk 0-1 Leon Krysiak Jan Samborski 3-0 Dariusz Filipowski O 3. miejsce: Legia Warszawa - Wisager Squash Team Jastrzębie-Zdrój 1-3 Marc Lopez 0-3 Fares Desouky Michał Sienkiewicz 0-3 Adam Pełczyński Szymon Lomann 2-3 Łukasz Marcinkowski Jan Samborski 0-3 Mateusz Marcinkowski

