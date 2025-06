Filmoteka: Szachy trenerów. Reportaż z finałów play-off

Poniedziałek, 30 czerwca 2025 r. 14:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Polsat Sport przygotował reportaż z finałów Orlen Basket Ligi, w których Legia Warszawa mierzyła się siedmiokrotnie ze Startem Lublin. Ostatecznie to legioniści, po 56 latach, zdobyli tytuł mistrza Polski dla naszego klubu. W materiale możemy obejrzeć sporo rozmów z trenerami, zawodnikami, materiały zza kulis, a także wybrane akcje z każdego kolejnego spotkania.









Zobaczyć można jak pracują fizjoterapeuci, swoje układy przygotowują cheerleaderki, szykowane są elektrolity dla zawodników, jak przebiega międzymeczowa regeneracja, jak spotkania analizują sztaby obu drużyn. W trakcie serii finałowej skrzydłowy Legii, Aleksa Radanov udał się do Belgradu na narodziny dziecka, a 24 godziny później był już w Warszawie, gotowy do walki w kolejnych meczach.



Przygotowany przez Polsat materiał video trwa trochę ponad 41 minut. I oczywiście wieńczy go wspaniała radość naszej drużyny po wygranej w decydującym, siódmym spotkaniu.



Cały materiał można obejrzeć na polsatsport.pl.









Tytuł: Szachy trenerów. Reportaż z finału Orlen Basket Ligi

Czas: 41:29 min.

Autor: Mirosław Szczepanik

Zdjęcia: Grzegorz Zakolski, Jędrzej Sudnikowicz

Producent: Polsat Sport

Montaż: Daniel Dąbrowski

Kierownik produkcji: Grzegorz Skoupy



