Czy Legia wygra Ekstraklasę? Kursy Fortuny + sonda

Za niecałe dwa tygodnie piłkarze Ekstraklasy wracają na boiska. W pierwszej kolejce Legia nie zagra, bowiem spotkanie z Piastem Gliwice zostało przełożone, ze względu na długą podróż do Kazachstanu. Bukmacherzy Fortuny zaprezentowali przedsezonowe kursy, w których wskazali głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa Polski. BONUS NA START - ZAKŁAD BEZ RYZYKA Największe szanse eksperci dają aktualnemu mistrzowi - Lechowi Poznań. Kurs na "Kolejorza" to 2,8 . Druga w kolejności jest Legia z kursem 3,0 , a trzeci Raków Częstochowa - 3,25 . Szanse Jagiellonii Białystok i Pogoni Szczecin są zdecydowanie mniejsze. Lech 2.80 Legia 3.00 Raków 3.25 Jagiellonia 15.00 Pogoń 26.00 Widzew 50.00 A jak sytuacja wygląda na drugim biegunie? Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Arka Gdynia, Radomiak Radom, Lechia Gdańsk i Zagłębie Lubin - te kluby mają najmniejsze szanse na wygranie Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - zakład do 100 zł bez ryzyka. Wystarczy założyć konto w Fortunie , postawić kupon maksimum 100 zł i jeżeli nie będzie trafiony, to otrzymuje się zwrot postawionej stawki. BONUS NA START - ZAKŁAD BEZ RYZYKA Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Łukasz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sukcesem będzie jak Legią nie spadnie z ligi.Druga część tabeli to wszystko na co można liczyć i szybkie odpadnięcie z pucharów.Dramat. odpowiedz

Jot - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy co wygra ???... raczej czy ogra chociaż Aktobe u siebie... odpowiedz

dziad bez grosza i honorujemy - 4 godziny temu, *.centertel.pl Pokażą pierwsze trzy spotkania ... Wydaje mi się że w nich nie przegramy ... Ale nie będzie tak kolorowo ... odpowiedz

MarioL - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr Może trenera mamy dobrego,ale przy tej polityce naszego klubu i braku wzmocnień stawiam na miejsca 5-9 i szybsze odpadnięcie w pucharach. odpowiedz

Mig - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Dajcie transfery to ocenimy odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.play.pl Gdyby podtrzymać lub podwyższyć skuteczność w strzelaniu goli, poprawić grę obronną całej drużyny, i wstawić do bramki chłopa, który chociaż odbija lecące piłki, a nie głownie obserwuje ich lot do bramki i stwarza wykopami zagrożenie jej utraty, to może i możnaby myśleć o czubie tabeli. A zwłaszcza szybkość środkowych obrońców do poprawy, i zaangażowanie w defensywę bocznych. Niestety Vinagre próbuje być mocno ofensywny, Kun jest niewytłumaczalnie obecny w tym klubie, a Wszołka szkoda na bieganie jako obrońca. Przy ilości meczów w zeszłym sezonie chłop padł, a lepiej go wykorzystać w grze do przodu, i pomaganiu w obronie.



Jedyna szansa na mistrzostwo to odpadnięcie z pucharów i nowy trener z innym podejściem...🤔



Tak to widzę, i obym się mylił. 👍 odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.29.26 W zakończonym sezonie 5 miejsce a teraz brak wzmocnień i wygramy ligę. Ten kto tak myśli porządnie walnął głową w ścianę. odpowiedz

Asa - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Cyrk kurs powyzej 5.00 powinien byc😂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 8 godzin temu, *.orange.pl Myślę, że jeśli Nsame zostanie to będziemy mistrzami, a jeśli odejdzie to nie. odpowiedz

Obcy - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mateusz z Gór: Też tak myślę. odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.129.244 @Obcy: czasem mi się wydaje że sam do siebie piszesz i sam sobie odpisujesz. Pamiętam Mateusza z Gór. Nie zawsze się z nim zgadzałem. Ale Ty to na pewno nie on. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl @13: To tylko Barnaba i Rumcajs się podszywają. Pozdro! 🤝 odpowiedz

Peter - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Z tym składem i prezesem? Rozniesiemy całą ligę! :-D odpowiedz

majusL@legionista.com - 9 godzin temu, *.174.42 W obecnej postaci napewno nie !!! Niestety. odpowiedz

LLL - 7 godzin temu, *.centertel.pl @majusL@legionista.com: Na pewno to tylko umrzesz i jeszcze podatki są w miarę pewne póki istnieje państwo z jego aparatem ucisku obywatela. odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.174.42 @LLL: Nie pomyliłeś forum??? Won z polityką. Obywatelu odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.129.244 @majusL@legionista.com: a dlaczego won z polityką? przecież to nierozłączny związek... Bez polityki nie ma sportu...🤨 odpowiedz

