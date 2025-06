Kulesza prezesem PZPN, Mioduski wiceprezesem ds. zagranicznych

Komentarze (21)

Tolo - 2 godziny temu, *.orange.pl Pasuja do siebie. Glupi i glupszy odpowiedz

123 - 3 godziny temu, *.play.pl Współczuję polskiej piłce. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play.pl Łubu dubu, łubu dubu...czyli bez zmian.

Wszyscy krytykują obecnego prezesa (słusznie) ale jakiegoś konkretnego kontrkandydata brak. To jest dopiero cyrk. odpowiedz

WoLa - 5 godzin temu, *.orange.pl No dramat, ale syf ta nasza piłka prezesem jest alkoholik który myśli tylko żeby coś wypić a wiceprezesem gość który nie ma pojęcia o piłce nożnej, to równie dobrze Joanna Mucha mogła by być za Mioduskiego bo tyle samo wiedzą o piłce... odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.orange.pl Gdzie jest ten synek to co cały czas od lat pisze o Miodulskim? 🤔 Bo to nie Mioduski, ale Miodulski właśnie został mianowany na wiceprezesa co potwierdza graficznie wynik głosowania! 👏Przyznaj się, maczałeś w tym palce! 🤝 odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.play.pl @Znawca: pisząc synek wychodzi na to, że jesteś hanysem, złodzieju nicka. Śląski ciul !! odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.orange.pl @SEBO(L): Typowy Seba. 🤡 Bez pozdro! 👎 odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.play.pl @Znawca: 🍯 odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play.pl @SEBO(L): Jakby był Hanysem, napisałby "kaj" a nie "gdzie" 😊. To nie Hanys, to najwyżej Krojcok i to podrabiany 😃 odpowiedz

Arek - 59 minut temu, *.tpnet.pl @SEBO(L): to podszywka, do tego marnej jakości. Jak tu pisał ten koleżka, co miał ten nick, to widać było, że ma pojęcie o czym pisze. Ten to dzban typowy, bez pojęcia. odpowiedz

lub2003 - 6 godzin temu, *.comcast.net Nastepne 4 lata imprezowania w PZPN odpowiedz

DanieLo - 7 godzin temu, *.69.74 Kazda potwora znajdzie sobie amatora. Bolek i Lolek epizod 12513761523.



Jedziemy z tym bagnem odpowiedz

Barnaba - 7 godzin temu, *.orange.pl Czy to oznacza więcej gwiazd zza granicy? Jeszcze jeden Nsame do ataku? Czekam na opinię ekspertów. odpowiedz

Znawca - 7 godzin temu, *.orange.pl Na tym się zna, co pokazał w Holandii. 🤣 Właściwy człowiek na właściwym miejscu! 👏 odpowiedz

Szymon - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Znawca: warto przypomnieć o celticu i jego pismach szkolących, pudel pośmiewisko😭 odpowiedz

Obcy - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Znawca: W razie czego nastawi kolejny policzek. odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 7 godzin temu, *.97.113 I co będziecie dalej ustawiać mecze tak jak z Mołdawią Finlandią ? Bukmacherka niszczy sport! Co to się teraz dzieje🤣🤣🤣🤣 w hokeju nie ma takich remisów po 4-4 i 5-5 haha nie mówiąc już o karnych gwizdanych w 16 doliczonej minucie haha i czerwonych kartkach z D... Ustawki są w czasie rzeczywistym! odpowiedz

Ginka - 7 godzin temu, *.play.pl Oj, pazerny na posadki miodowy prezes. Jemu ciągle mało. Żeby tak o poziom sportowy drużyny Legii podobnie zabiegał... odpowiedz

Szantosz - 7 godzin temu, *.play.pl ale tam się cyrki działy, zobaczcie z odtworzenia w meczykach minę Czarka kiedy nie szło po jego myśli z wiceprezesami odpowiedz

Chudy Grubas - 7 godzin temu, *.78.183 Ładny bajzel z wice prezesami tam się odwalił. Oj coś czuję że jutro będzie raban w prasie. odpowiedz

LWST - 7 godzin temu, *.42.175 A co to kogoś interesuje ,co Legia z tego będzie miała ?? Rób transfery loczku sroczku !! odpowiedz

