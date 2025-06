Transfery

Rumuński napastnik zaoferowany Legii

Poniedziałek, 30 czerwca 2025 r. 16:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / prosport.ro

Według informacji rumuńskiego prosport.ro napastnik reprezentacji Rumunii - Denis Dragus - został zaproponowany przez swoich menedżerów, przedstawicieli firmy M-Soccermanagement, do Legii Warszawa. 25-latek jest na wylocie z Trabzonsporu, który rok temu zapłacił za niego 1,7 miliona euro. Turecka drużyna chciałaby jednak odzyskać zainwestowane pieniądze, a sam zawodnik nie może narzekać na brak zainteresowania.









Według tureckich mediów chętne na sprowadzenie Dragusa są PAOK Saloniki, Southampton, FCSB i Gaziantep FK, do którego napastnik był wypożyczony w sezonie 2023/24. Negocjacje jego ponownych przenosin do zespołu z Turcji były zaawansowane, ale utknęły w martwym punkcie. Gaziantep oczekiwało kolejnego wypożyczenia Dragusa, natomiast Trabzonspor myśli tylko i wyłącznie o sprzedaży Rumuna. W klubie z Trabzonu atakujący zarabia około 150 tysięcy euro miesięcznie.



- Edward Iordanescu wysoko ceni Denisa Dragusa - wykorzystywał go w rumuńskiej drużynie narodowej zarówno na lewym skrzydle, jak i w środkowej strefie ataku. Oprócz uznania Iordanescu istnieje również inny decydujący element transferu, ten, który przechyla szalę w kierunku jego realizacji - wszechstronność Dragusa. Ponieważ Legia nie jest obecnie skłonna inwestować ogromnych kwot w transfery, a Iordanescu mówił już o 3-4 niezbędnych ruchach, a nie o gruntownej przebudowie szatni, rozwiązanie Denisa Dragusa miałoby sens. Drugim decydujący element transferu Dragușa do Legii Warszawa jest niekorzystny dla polskiego klubu. Trabzonspor najwyraźniej nie chce zejść poniżej 1,7 mln euro, czyli dokładnie tyle, ile zapłacił za Rumuna latem ubiegłego roku - możemy przeczytać na prosport.ro.



Przed transferem do Trabzonsporu Dragus występował w FC Viitorul (57 meczów, 13 goli, 6 asyst) i Standardzie Liege (60 meczów, 11 goli, 2 asysty), z którego był wypożyczany kolejno do FC Crotone (9 meczów), Genoa CFC (5 meczów) oraz wspomnianego Gaziantepu FK (35 meczów, 15 goli, 2 asysty). W poprzednim sezonie Dragus zagrał w 26 meczach (1297 minut), zdobywając 3 gole i 1 asystę. W całej swojej karierze Rumun wystąpił także w 24 spotkaniach kadry narodowej, z czego 13-krotnie pod wodzą Iordanescu.