Transfery

Goncalves na celowniku azerskiego klubu

Poniedziałek, 30 czerwca 2025 r. 18:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / azerisport.com

Jak donosi azerisport.com, przyszłość portugalskiego pomocnika Legii Warszawa, Claude'a Goncalvesa stoi pod znakiem zapytania. Zainteresowanie 31-letnim pomocnikiem przejawia klub z Azerbejdżanu - Sabah FK. Strony obecnie prowadzą negocjacje.









Do azerskiego klubu w ostatnich godzinach trafił już inny zawodnik na tę pozycję - Zinedine Ould-Khaled. To jednak nie przekreśla transferu Goncalvesa do zespołu z Baku. Trenerem Sabah FK jest Valdas Dambrauskas, który pracował już z Portugalczykiem w Łudogorcu Razgrad.



Goncalves trafił do Legii w czerwcu 2024 roku. Do tej pory w barwach stołecznej drużyny rozegrał 32 mecze (1848 minut), w których zdobył 2 bramki i 3 asysty. Obecnie znajduje się wraz z całą drużyną na zgrupowaniu w austriackim Leogang.